Ilustração do coronavírus Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Por que a pandemia do coronavírus é diferente das outras doenças globais?

No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde (OMS ) declarou que o coronavírus tinha alcançado o estágio de pandemia. Na prática, significava que o vírus Sars-Cov-2, que provoca a Covid-19, já circulava em todos os continentes.

O novo coronavírus foi descoberto na China em dezembro do ano passado. Antes dele, o mundo encarou e ainda convive com outras doenças com capacidade de transmissão global. Mas a qual a diferença delas em relação à Covid-19?

Segundo monitoramento da Universidade Jhon Hopkins, mais de 13 milhões de pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no mundo. O Brasil se aproxima da marca de 1,9 milhões de casos confirmados e tem mais de 72 mil mortes.

A Gazeta, pesquisadores e especialistas em saúde apontaram algumas pandemias que precederam a do novo coronavírus. Uma delas é a do Questionados por, pesquisadores e especialistas em saúde apontaram algumas pandemias que precederam a do novo coronavírus. Uma delas é a do HIV/Aids

O Unaids, programa da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre HIV/Aids, estima que desde o início da pandemia, em 1981, até o fim de 2018, 32 milhões de pessoas tenham morrido por causa da doença. Outras 37,9 milhões ainda convivem com o vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Aids HIV Crédito: Arquivo/AG

O médico e professor de epidemiologia na USP, Expedito Luna, destacou também o zika vírus, registrado em 2015.

A zika acontecia, principalmente, nas regiões tropicais do planeta, que em geral, são regiões com menor desenvolvimento socioeconômico. Diferente da Covid, a zika teve muito menos interesse da mídia e da comunidade científica mundial, disse.

Entre 2009 e 2010, foi registrada a H1N1 ou gripe A. Com os mesmos sintomas da gripe comum, uma em cada cinco pessoas em todo o mundo pegou a doença. A taxa de mortalidade foi de 0,02%.

No intervalo entre 1968 e 1969, surgiu a Gripe de Hong Kong. Os sintomas eram bem parecidos com os identificados em uma gripe comum. A taxa de mortalidade era baixa. A estimativa é de que cerca de um milhão de pessoas tenham sido vítimas.

Transmitida aos humanos por meio de aves, entre 1956 e 1958 foi a vez da população mundial enfrentar a gripe aviária ou gripe asiática. Uma das pandemias mais mortais, a gripe espanhola atingiu cerca de 30% da população mundial entre 1918 e 1920.

TRANSMISSÃO PELO AR

Para a pós doutora em Epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel, uma das principais diferenças do coronavírus para as outras doenças é a forma de transmissão. Enquanto o zika vírus, por exemplo, é transmitido pelo mosquito aedes aegypti, o contágio do coronavírus é através de uma pessoa para a outra.

As doenças transmitidas pelo ar são mais complicadas de controlar porque elas exigem medidas no nível populacional, quando você vai ter que impedir deslocamento ou diminuir aglomeração. São medidas amplas e difíceis de serem aderidas se as pessoas não têm confiança no poder público, analisou.

A especialista complementa dizendo que as medidas de controle de uma pandemia se baseiam na forma como a doença é transmitida. Na pandemia da Aids, que ainda mata muita gente, o modo de transmissão é pelo sangue, secreção e relação sexual. Por isso, exige medidas de prevenção diferentes, ressalta Ethel.

VELOCIDADE DA CIÊNCIA

Estamos conhecendo o vírus há seis meses e já sabemos mais sobre ele do que em relação a muitas outras doenças que estão há mais tempo entre a gente. A realidade é muito diferente do que era observado em outras pandemias. E isso favorece, afirma.

O médico, epidemiologista e professor da USP Expedito Luna compartilha desse pensamento. Quanto à vacina, ambos lembram que só foi possível alcançar a fase 3 após sete meses do surgimento da doença porque os cientistas já estudavam os outros coronavírus presentes.

EVOLUÇÃO DO QUADRO

Outra particularidade do coronavírus é que, segundo as análises médicas desenvolvidas até o momento, até 40% dos infectados são assintomáticos e não sabem que carregam o vírus. Os demais contaminados podem ter um quadro clínico grave capaz de evoluir para insuficiência respiratória, intubação, ventilação mecânica e até a morte.

A zika era uma doença branda na maioria das pessoas. Tinham muitas infecções assintomáticas e o problema foi observado principalmente para as grávidas. Era uma doença leve que grande parte das pessoas nem se mobilizava para fazer esse diagnóstico, explica Expedito.

Já a H1N1 ou gripe pandêmica vai desde infecções assintomáticas até casos graves e óbitos. No entanto, segundo afirma Expedito, a porcentagem dos pacientes que desenvolviam casos graves é menor que a Covid. Os grupos mais vulneráveis são os mesmos indicados no novo coronavírus.