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Saúde

Rússia conclui testes clínicos e é país mais próximo da vacina contra Covid

Segundo o diretor do Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia, a previsão é que a vacina 'entre em circulação civil' entre 12 e 24 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 18:45

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:45

Laboratórios farmacêuticos temem ficar sem estoque de insumos utilizados na fabricação de medicamentos
Os testes com a vacina começaram no dia 18 de junho, quando o primeiro grupo, de 18 voluntários, recebeu a imunização Crédito: Pixabay
A Rússia anunciou no último domingo (12) que concluiu a primeira fase de testes de uma vacina contra a covid-19. O País está mais perto de se tornar o primeiro a iniciar a distribuição de uma vacina contra o coronavírus para a população.
"A pesquisa foi concluída e provou que a vacina é segura", disse Yelena Smolyarchuk, chefe do centro de pesquisas clínicas da Universidade Sechenov, à agência de notícias estatal TASS.
A vacina aprovada foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia e Microbiologia Gamalei. Segundo o diretor da instituição, Alexander Gintsburg, a previsão é que a vacina "entre em circulação civil" entre 12 e 24 de agosto.
Os testes com a vacina começaram no dia 18 de junho, quando o primeiro grupo, de 18 voluntários, recebeu a imunização. Cinco dias depois, no dia 23, mais 20 pessoas receberam a dose, também deste tipo.
"Os voluntários receberão alta nos dias 15 e 20 de julho", disse Smolyarchuk, chefe do Centro de Pesquisa Clínica em Medicamentos da Universidade Sechenov. Segundo a pesquisadora, os voluntários permanecerão sob supervisão médica em regime ambulatorial após receberem alta.
Atualmente, três pesquisas - Reino Unido, China e Estados Unidos - lideram a corrida. Cientistas explicam que dizer que uma vacina é a mais promissora ou é a mais adiantada significa que ela se mostrou eficaz em mais etapas dos testes pré-clínicos (animais) e clínicos (humanos). Mas não significa necessariamente que ela seja a mais próxima de ser bem-sucedida.

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