Vídeo: veja o momento em que ginásio de Vitória desaba

As imagens, que podem ser vistas no vídeo acima, mostram que pedestres passavam pela calçada ao lado do ginásio e outros aguardavam perto da faixa de pedestre. É possível ver que algumas pessoas correram para o meio da avenida depois que a estrutura desmoronou.

O incidente ocorreu por volta das 17h20 e, apesar do susto, não deixou feridos. Três carros estacionados ao lado do ginásio foram atingidos por destroços.

A reforma e a ampliação do Ginásio Jones dos Santos Neves começaram em 20 março deste ano, após assinatura de ordem de serviço. A reportagem de A Gazeta e da TV Gazeta apurou que a empresa responsável pelos serviços é a Engix Construções e Serviços Ltda, de Brasília.

Atualmente, toda a estrutura da Imprensa Oficial está funcionando na Reta da Penha, restando apenas algumas máquinas da época em que o Diário Oficial era impresso. Não há mais atividades operacionais no local.

Ginásio Jones dos Santos Neves após desabamento de cobertura Crédito: Fernando Madeira

O valor total da obra de reforma do ginásio é estimado em R$ 29,8 milhões, com previsão de conclusão em até 10 meses, ou seja, no primeiro semestre de 2026. O objetivo da obra, segundo o governo do Estado, é ampliar a capacidade do ginásio, que passará de 400 para 1.100 lugares, e modernizar toda a estrutura do local, que deve sediar eventos esportivos de alto nível, como competições nacionais e internacionais de basquete e vôlei.

O desabamento

Segundo a Defesa Civil, o desabamento aconteceu cerca de 50 minutos após os operários deixarem o local. Os trabalhadores tinham passado o dia retirando parte das telhas do telhado antigo, que seria substituído. Ainda restavam algumas telhas quando, por volta das 17h20, a estrutura cedeu.

Uma das hipóteses levantadas pela Defesa Civil do Estado é que uma rajada de vento tenha arrancado as telhas que restaram, o que teria comprometido os tirantes que seguravam as treliças, causando a queda de parte significativa da estrutura.