Vídeo: veja o momento em que ginásio de Vitória desaba

O sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória registrou o exato momento em que a estrutura do Ginásio Jones dos Santos Neves (DED), em Bento Ferreira, desabou.
As imagens, que podem ser vistas no vídeo acima, mostram que pedestres passavam pela calçada ao lado do ginásio e outros aguardavam perto da faixa de pedestre. É possível ver que algumas pessoas correram para o meio da avenida depois que a estrutura desmoronou.
O incidente ocorreu por volta das 17h20 e, apesar do susto, não deixou feridos. Três carros estacionados ao lado do ginásio foram atingidos por destroços.
A reforma e a ampliação do Ginásio Jones dos Santos Neves começaram em 20 março deste ano, após assinatura de ordem de serviço. A reportagem de A Gazeta e da TV Gazeta apurou que a empresa responsável pelos serviços é a Engix Construções e Serviços Ltda, de Brasília.
Após o desabamento, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) interditou o prédio que funcionava como sede da Imprensa Oficial do Espírito Santo, responsável pelo Diário Oficial do Estado (DIO/ES), vizinho ao ginásio. Segundo presidente do Crea-ES, houve avarias na estrutura do prédio vizinho, que abrigava a Imprensa Oficial do Estado, que precisará de escoramento.
Atualmente, toda a estrutura da Imprensa Oficial está funcionando na Reta da Penha, restando apenas algumas máquinas da época em que o Diário Oficial era impresso. Não há mais atividades operacionais no local.
O valor total da obra de reforma do ginásio é estimado em R$ 29,8 milhões, com previsão de conclusão em até 10 meses, ou seja, no primeiro semestre de 2026. O objetivo da obra, segundo o governo do Estado, é ampliar a capacidade do ginásio, que passará de 400 para 1.100 lugares, e modernizar toda a estrutura do local, que deve sediar eventos esportivos de alto nível, como competições nacionais e internacionais de basquete e vôlei.
O desabamento
Segundo a Defesa Civil, o desabamento aconteceu cerca de 50 minutos após os operários deixarem o local. Os trabalhadores tinham passado o dia retirando parte das telhas do telhado antigo, que seria substituído. Ainda restavam algumas telhas quando, por volta das 17h20, a estrutura cedeu.
Uma das hipóteses levantadas pela Defesa Civil do Estado é que uma rajada de vento tenha arrancado as telhas que restaram, o que teria comprometido os tirantes que seguravam as treliças, causando a queda de parte significativa da estrutura.
A Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou que o acidente ocorreu durante a substituição do telhado antigo, e que não houve feridos. Os danos registrados até agora são materiais, incluindo três veículos atingidos que estavam na rua ao lado do DED.
O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Jorge Silva, também destacou o estado da estrutura. "A construção do ginásio é da década de 1950. Passaram-se 70 anos. Até o concreto, de um modo geral, estava comprometido. Inclusive com ferros e aço com corrosão. Entendemos que tudo isso contribuiu", disse ele, após vistoria realizada neste domingo (18).