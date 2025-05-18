O que se sabe e o que falta ser explicado sobre o desabamento do Ginásio Jones dos Santos Neves

Após reclamações de moradores do entorno, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e da Defesa Civil Municipal estiveram no local para realizar vistoria técnica no Ginásio de Esportes DED, localizado na esquina da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes com a Rua Emília Franklin Molulo, no bairro Bento Ferreira.

A intervenção, de responsabilidade do Governo do Estado do Espírito Santo, foi iniciada sem licença ambiental municipal e sem as autorizações urbanísticas exigidas pela legislação local. A situação ganhou maior gravidade após a estrutura da obra desabar na tarde deste sábado (18), atingindo veículos estacionados nas proximidades e levando à interdição da Rua Emília Franklin Molulo. Felizmente, não houve vítimas, já que no momento do acidente não havia operários no local.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) notificou o responsável pela obra para que apresente a licença ambiental emitida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

O artigo 50 da Lei Municipal nº 4.438/1997 (Código Municipal de Meio Ambiente), que determina: Art. 50 – A execução de planos, programas, obras, a localização, a instalação, a operação e a ampliação de atividade e o uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, de iniciativa privada ou do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes, de qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento municipal, com anuência da SEMMAM, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Além disso, conforme o artigo 9º, inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 140/2011, compete aos municípios promover o licenciamento ambiental de empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local: Art. 9º, XIV – Compete aos Municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Considera-se impacto local toda interferência cujos efeitos ambientais e urbanísticos estejam restritos ao território do município, como movimentação de solo, alteração da paisagem, geração de resíduos e uso de maquinário em área urbana — o que se aplica à obra do Ginásio DED.

Vitória possui gestão ambiental plena, com competência legal para exercer o controle e o licenciamento de empreendimentos com esse perfil. Além disso, a intervenção não contava com aprovação de projeto, alvará de construção nem autorização urbanística da Sedec, infringindo o Plano Diretor Urbano (PDU) e o Código de Edificações do Município (Lei nº 4.821/1998). Diante da gravidade do ocorrido, o responsável pela obra — o Governo do Estado — será intimado a cumprir as seguintes determinações legais: 1. Apresentar Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado, atestando a segurança e estabilidade das obras e serviços executados, conforme os artigos 69 a 76 do Código de Edificações (Lei nº 4.821/1998); 2. Providenciar Alvará de Autorização GR2, necessário para execução de serviços ou reparos voltados à garantia de segurança e estabilidade da edificação, com base no inciso XXVI do artigo 3º da Lei nº 9.772/2021; 3. Providenciar Alvará de Execução, conforme o artigo 32 do Código de Edificações (Lei nº 4.821/1998), caso deseje dar continuidade ao projeto e reconstruir o ginásio.

Os órgãos municipais seguem acompanhando o caso e reforçam que o cumprimento da legislação ambiental e urbanística é imprescindível para garantir a segurança da população, a legalidade das obras e o ordenamento do território urbano.