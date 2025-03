Obra

Com investimento de R$ 29 milhões, Ginásio do DED será revitalizado

Reforma vai aumentar a capacidade de público e melhorar estrutura para se credenciar a receber jogos nacionais e internacionais

Ginásio Jones dos Santos Neves, o DED. (Vinícius Lima)

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Um dos centros esportivos mais tradicionais da Grande Vitória, o Ginásio Jones dos Santos Neves, o DED, terá uma cara nova a partir de janeiro de 2026. Na manhã desta quinta-feira (20), foi realizada uma cerimônia no ginásio, onde foi assinada a ordem de serviço para a reforma e ampliação do espaço, que passará por uma revitalização a fim de permitir sediar competições nacionais e internacionais, além de jogos das seleções brasileiras de basquete e vôlei.

Com um investimento de R$ 29 milhões por parte do Governo do Estado, a capacidade do ginásio será quase triplicada, passando de 400 para 1.100 lugares. Além disso, o projeto também visa melhorias no piso esportivo, nas arquibancadas e em toda a infraestrutura do espaço, tanto para torcedores quanto para os atletas e delegações que irão usufruir do espaço. De acordo com o secretário de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, a entrega acontecerá em 300 dias, sendo inaugurado no primeiro mês de 2026.

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve presente na solenidade e falou sobre a importância da revitalização do ginásio. "Mais 29 milhões de reais aqui no DED, ginásio histórico do nosso estado, que precisa desse investimento para a gente poder especializar esse ginásio. Nós teremos aqui um local onde vamos poder receber competições nacionais, internacionais, e vamos poder ofertar local de treinamento para as nossas equipes".

Escolha do DED

O Ginásio Jones dos Santos Neves é um dos mais tradicionais do Espírito Santo. O prédio foi doado aos estudantes em 1953, mas foi tomado pela ditadura militar em 1964, e só foi devolvido à comunidade em 1989. Mais recentemente, em 2022, o ginásio, que estava cedido à prefeitura de Vitória desde 2006. foi retomado pelo Governo do Estado e, nesta quinta-feira (20), foi anunciado a revitalização do patrimônio do Espírito Santo.

"A história desse ginásio é uma história que todos os atletas tiveram. Foi um dos primeiros ginásios que a gente teve, e a gente reconhece que esse ginásio tem um significado muito importante para todos os esportistas capixabas. É um investimento muito importante, justamente para que a gente possa trazer competições nacionais e internacionais, e a nossa Seleção Brasileira, essa é a nossa expectativa. O Espírito Santo é um celeiro de bons atletas e a gente tendo um ginásio pronto para essa finalidade, eu não tenho dúvida que a gente vai fabricar muitos atletas e fazer com que esses atletas possam nos representar, inclusive nas Olimpíadas de 2028", disse Nunes.

Nesta quarta-feira (19), a Confederação Brasileira de Basquete anunciou a Seleção Brasileira masculina vai se alocar no Espírito Santo para se preparar visando a AmeriCup, que acontece entre os dias 22 a 31 de agosto, o que aumenta ainda mais a expectativa dos capixabas de verem de perto um jogo do Brasil no Espírito Santo depois da revitalização do DED.

