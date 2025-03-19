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Inédito

Seleção Brasileira de basquete fará preparação para a AmeriCup 2025 em Guarapari

Os treinos no Espírio Santo vão acontecer entre os dias 4 e 18 de agosto

Publicado em 19 de Março de 2025 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2025 às 14:19
Seleção brasileira de basquete comemora vaga nas Olimpíadas de Paris após vencer a Letônia no Pré-Olímpico
Seleção brasileira de basquete comemora vaga nas Olimpíadas de Paris após vencer a Letônia no Pré-Olímpico Crédito: FIBA/Divulgação
A busca pelo título da Americup 2025 vai começar em Guarapari. A Seleção Brasileira masculina de basquete vai até o Espírito Santo para se preparar visando a competição que acontece entre os dias 22 a 31 de agosto, em Manágua, na Nicarágua. Treinos e hospedagem serão na Cidade Saúde, entre 4 a 18 de agosto.
"Levar a Seleção Brasileira para o Espírito Santo é uma satisfação enorme. É um estado que historicamente contribui com atletas incríveis para a Seleção, como Luiz Felipe, Márcio, Anderson Varejão, Aylton, Didi, e que agora terá esse período de treinos em Guarapari", citou o presidente da CBB, Marcelo Sousa.
A expectativa é de que o Brasil tenha o grupo completo disponível para a pré-convocação, dando alternativas para o técnico croata Aleksandar Petrovic buscar o título que bateu na trave em Recife 2022. Vale lembrar que o Brasil ficou entre as oito melhores seleções na Olimpíada de Paris 2024 e hoje está no Top 12 do ranking mundial.
"Estamos muito felizes com essa novidade para o Espírito Santo. O basquete capixaba merece. Essa vinda da Seleção mostra que o crescimento do ES no cenário do basquete nacional nos últimos anos não é por um acaso", disse o presidente da Federação Capixaba de Basquete, Rogério Machado.
O diretor de Seleções da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Bruno Valentim, esteve no Espírito Santo em fevereiro para visitar locais que poderiam abrigar períodos de treinamentos das seleções de basquete, desde a base até o adulto. 

Vaga na Americup e sorteio

A Seleção vem de uma campanha quase perfeita nas Eliminatórias da Americup, quando teve uma mescla de jovens valores e atletas com experiência atuando pelo Brasil, vencendo cinco dos seis jogos disputados, liderando o seu grupo. O sorteio das chaves da Americup acontece no dia 26 de março, na sede da FIBA Américas, em Miami. A Nicarágua, como país-sede, tem uma vaga automática, enquanto os países restantes são Brasil, Argentina, Bahamas, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Panamá, Porto Rico, Uruguai, Estados Unidos e Venezuela.
Durante a Fase de Grupos, cada equipe jogará uma partida contra todas as outras equipes dentro de seu grupo. As duas melhores equipes de cada grupo, juntamente com as duas melhores terceiras colocadas, avançam para as Quartas de Final. As oito equipes que avançarem para as Quartas de Final serão classificadas de 1 a 8 com base em sua posição final na Fase de Grupos. Os vencedores das Quartas de Final avançarão para a rodada das semifinais, onde competirão por uma vaga no jogo da medalha de ouro, enquanto as equipes perdedoras jogarão pela Medalha de Bronze.
Confira as 12 seleções nacionais serão divididas em quatro potes, cada um contendo três esferas.
  • Pote 1: Estados Unidos, Canadá e Nicarágua
  • Pote 2: Argentina, Brasil e Porto Rico
  • Pote 3: República Dominicana, Venezuela e Uruguai
  • Pote 4: Bahamas, Colômbia e Panamá

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