Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais uma taça

João Fonseca pode pegar top-60 do mundo depois de vencer Challenger

O tenista brasileiro venceu o Challenger de Phoenix, disputado na tarde deste domingo (16), nos Estados Unidos.

Publicado em 17 de Março de 2025 às 11:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2025 às 11:55
João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev por 3 a 0 na estreia dele em um torneio de grand slam
João Fonseca vence mais uma e é uma realidade do tênis brasileiro Crédito: Reuters/Folhapress
João Fonseca venceu o Challenger de Phoenix, disputado na tarde deste domingo (16), nos Estados Unidos. Ele bateu o cazaquistanês Alexander Bublik, que é, hoje, 82º no ranking da ATP. Bublik havia batido o português Nuno Borges na semi.
Fonseca levou o primeiro set, 7 a 6, decidido no tie-break (7-5). Foi uma disputa acirrada ponto a ponto entre os jogadores. A fórmula se repetiu no segundo set, marcado por bons saques do cazaquistanês. Fonseca chegou ao match point três vezes, mas foi quebrado por Bublik, que fez o jogo se arrastar por mais um game e levou o set ao tie-break.
Com a vitória, Fonseca consagra seu quarto troféu da carreira e terceiro Challenger. Ele conquistou os outros Lexington e Camberra, além de um ATP em Buenos Aires, em fevereiro. Lá, se tornou o brasileiro mais jovem a conquistar um título da associação.
Fonseca entrou na quadra em Phoenix, oficialmente, como 80º do mundo. Só de chegar à final, o brasileiro já havia garantido sua melhor posição na classificação, que deve ser atualizada na segunda-feira (17). Agora, com a pontuação da vitória, ele deve chegar ao 60º lugar.
Depois da vitória na Argentina, ele chegou ao 68º lugar na lista da ATP com 18 anos e seis meses. O feito o igualou a nomes como Jannik Sinner, atual número um do mundo, e Marat Safin, que foi o primeiro colocado nos anos 2000.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados