Medalhista olímpico

Arthur Zanetti vê novos espaços esportivos no ES como incentivo à nova geração

Medalhista de ouro olímpico destacou qualidade de nível internacional no ginásio de ginástica em Vitória

Arthur Zanetti falou sobre a ginástica no ES. (Caio Vasconcelos)

Vitória ganhou novos espaços esportivos de padrão internacional, e as novidades já impressionaram até os mais experientes. Durante a inauguração do Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência e da entrega dos ginásios de ginástica e lutas, realizada nesta quarta-feira (12) no complexo esportivo da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), o medalhista olímpico Arthur Zanetti destacou a qualidade das novas instalações e a importância de investir na formação de novos talentos.

Visivelmente impressionado, Zanetti, que conquistou o ouro nas argolas em Londres-2012, não poupou elogios ao novo espaço. "Estou impressionado com esse ginásio. Acredito que, no Brasil, apenas o Centro de Treinamento do Rio de Janeiro tem uma estrutura similar, mas esse aqui é ainda mais avançado. Os aparelhos são importados, de altíssima qualidade, e o ginásio é climatizado, algo raro em outras instalações do país", afirmou.

O ginasta ressaltou que a estrutura de ponta facilita a formação de novos atletas e aumenta as chances do Brasil se destacar em competições internacionais. "A estrutura não é tudo, é um conjunto de fatores, a dedicação do atleta, o trabalho em equipe, mas ter um espaço assim coloca o Espírito Santo à frente de muitas outras regiões do Brasil. Espero que, com isso, surjam novos campeões olímpicos e, acima de tudo, campeões da vida", declarou.

Além de elogiar as novas instalações, Zanetti alertou para a necessidade de incentivar a nova geração de ginastas. "Atletas como eu, o Chico (Francisco Barretto) e o Nory (Arthur Nory) já estamos em uma fase mais madura. Precisamos motivar os mais jovens, mostrar que nada vem de graça, que é preciso se dedicar e abrir mão de muita coisa para alcançar os objetivos. Agora, como atleta aposentado, posso ajudar a orientar e, quando necessário, puxar a orelha dessa nova geração para que eles se mantenham focados", concluiu.

Ginastas usam o espaço reformado em Vitória . (Caio Vasconcelos)

A cerimônia de inauguração contou ainda com a presença do pugilista Abner Teixeira, medalhista de bronze em Tóquio-2020, do ministro do Esporte, André Fufuca, do governador Renato Casagrande, do secretário estadual de Esportes José Carlos Nunes e diversas personalidades do esporte capixaba.

