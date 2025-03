Apoio ao esporte

Espaços esportivos de alto nível são inaugurados em Vitória

Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência e ginásios de ginástica e lutas foram entregues no complexo esportivo da Sesport, em cerimônia que contou com a presença do ministro do Esporte André Fufuca e do governador Renato Casagrande

O Ginásio de Lutas “Algênio Moreira de Barros”. (Foto: Mateus Fonseca/Governo-ES)

Vitória ganhou novos espaços esportivos referências em qualidade ao nível internacional. Em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira (12), no complexo esportivo da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), foram inaugurados um Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência e também foram entregues as reformas dos ginásios de ginástica e lutas, que agora passam a ter equipamentos de primeira linha.

O evento contou com a participação dos medalhistas olímpicos Arthur Zanneti, medalhista de ouro Em Londres-2012, e do pugilista Abner Teixeira, bronze em Tóquio-2020. Também estiveram presentes o ministro do Esporte, André Fufuca, o governador Renato Casagrande, do secretário estadual de Esportes José Carlos Nunes e várias personalidades ligadas ao esporte no Espírito Santo.

O ministro André Fufuca comentou sobre novos investimentos do governo federal na área para o ES. “O que está sendo entregue hoje é respeito e dignidade ao paradesporto. Não tenho dúvida que daqui a 20 anos seremos o número um do mundo com a ajuda de investimentos como estes feitos aqui no Espírito Santo. Quero anunciar que vamos investir em 15 centros esportivos no Estado", declarou.

Renato Casagrande também destacou a importância do estado ter um centro de treinamento que atenderá, em média, 20 mil atletas federados por mês. “Nós inauguramos equipamentos importantíssimos para o esporte capixaba e para o esporte brasileiro e sabemos que esses equipamentos são para o alto rendimento, mas para chegar nesse nível é preciso se interessar desde cedo pelo esporte. O que nós queremos é que se tenha local para que os atletas possam ter oportunidade com locais adequados para treinar. Queremos ainda que todas as pessoas também tenham acesso a locais para a prática esportiva", destacou.

Renato Casagrande, André Fufuca e José Carlos Nunes em cerimônia de inauguração . (Foto: Mateus Fonseca/Governo-ES)

Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência

Projetado para ser um ambiente seguro e inclusivo, o centro de excelência possui rampas de acesso, banheiros e vestiários adaptados, além de tecnologias assistivas para atender às necessidades de pessoas com deficiência. O ginásio conta ainda com piso antiderrapante, climatização e sinalização tátil, sonora e visual para garantir plena acessibilidade. Um espaço específico para armazenamento de cadeiras de rodas também está disponível.

A expectativa é que o centro de excelência receba, em média, 400 pessoas por semana. Dedicado exclusivamente ao paradesporto, o equipamento só fica atrás, em dimensão e estrutura, do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, considerado o maior complexo paradesportivo da América Latina e sede do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Ginásio de ginásticas artística e rítmica

O ginásio Eduarda Mello Queiroz Rodrigues Pinho recebeu novos aparelhos de ginástica olímpica fornecidos pela Recoma, empresa com 45 anos de experiência em infraestrutura esportiva. Entre os equipamentos disponíveis estão: solo para ginástica rítmica e artística; trampolins; fosso de queda com barras fixas (masculina) e barras assimétricas (feminina); traves de equilíbrio; e colchões de queda. Todos os aparelhos são certificados pela Federação Internacional de Ginástica (FIG).

Internamente, o ginásio foi adequado às normas técnicas esportivas, com a ampliação do fosso de saltos e a renovação do piso com pintura epóxi de alta durabilidade, garantindo mais resistência e segurança para os atletas. Além dessas melhorias, a infraestrutura do ginásio foi modernizada para proporcionar mais eficiência e conforto. O telhado foi substituído por telhas termoacústicas, melhorando o isolamento térmico e acústico, e a iluminação foi atualizada para maior eficiência energética.

Arthur Zanetti falou sobre a ginástica no ES. (Caio Vasconcelos)

"Estou impressionado com essa estrutura. Acredito que, além do centro de treinamento do Rio de Janeiro, nenhum outro lugar do Brasil possui um ginásio com equipamentos desse nível e ainda climatizado. Dá até vontade de voltar aqui para treinar. Espero que esse espaço revele novos campeões olímpicos e campeões da vida", afirmou o ginasta.

Ginásio de lutas e elogio de Abner Teixeira

O ginásio de lutas, batizado de Algênio Moreira de Barros, também foi equipado com aparelhos homologados pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe). O espaço conta com: ringue oficial de boxe; àreas oficiais para wrestling e taekwondo; e tatames para judô.

"A estrutura não é o único fator para formar campeões, mas ela facilita muito. O Espírito Santo está à frente de outros estados com um equipamento desse nível, que já foi utilizado em competições olímpicas. É um incentivo para quem está começando e para quem já está na batalha", afirmou o medalhista olímpico.

Abner Teixeira foi medalhista de bronze em Tóquio. (Caio Vasconcelos)

O ginásio de lutas foi reformado e entre as melhorias, foram construídas uma arquibancada fixa para melhor visibilidade do público, uma sala de imprensa equipada para cobertura de eventos e um almoxarifado estratégico para armazenamento de materiais. O ginásio poderá receber treinos e competições de modalidades como boxe, jiu-jítsu, judô, karatê, kickboxing e taekwondo, consolidando-se como um centro de referência para os esportes de combate.

A modernização incluiu a instalação de um telhado termoacústico para garantir conforto térmico, além da climatização completa do ambiente, proporcionando melhores condições para treinos e competições. A fachada externa foi revitalizada com pele de vidro e revestimento em ACM, proporcionando maior durabilidade e design moderno à estrutura.

Investimento no futuro do esporte

Para o secretário estadual de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, a entrega dos novos equipamentos reforça o compromisso do governo com a formação de atletas de alto rendimento. "Os equipamentos são os mesmos utilizados nas Olimpíadas. Estamos investindo em qualidade para que nossos atletas tenham as melhores condições de treinamento. Com essa estrutura, esperamos colher resultados ainda melhores nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028", destacou Nunes.

