Ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mello vem ao ES discutir a nova lei geral do esporte

Gestor participa de sessão solene na Câmara de Vitória para discutir os impactos da nova proposta para o esporte

Eduardo Bandeira de Mello vem ao ES dia 27 de março . (Marcio Fabian)

O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, estará em Vitória no próximo dia 27 de março, onde participará de uma sessão solene na Câmara Municipal para debater a Nova Lei Geral do Esporte (LGE). O evento, que terá início às 19h30, foi proposto pelo vereador Bruno Malias (PSB), tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira de Futebol de Areia, e reunirá autoridades, esportistas e gestores para discutir os impactos e avanços da nova legislação no cenário esportivo nacional.

Segundo Bruno Malias, o encontro é uma oportunidade de debater como a Nova Lei pode fortalecer o esporte em Vitória e em todo o Espírito Santo. O vereador destaca que a legislação representa um marco importante para a captação e a aplicação de recursos públicos no setor.

A Nova Lei Geral do Esporte representa um avanço fundamental para garantir mais investimentos e oportunidades para atletas, projetos e diversas modalidades. A presença de Bandeira de Mello, que revolucionou a gestão do Flamengo, agrega ainda mais valor ao debate sobre como essa legislação pode impactar positivamente o esporte brasileiro", afirma Malias.

Gestão de sucesso no Flamengo

Eduardo Bandeira de Mello presidiu o Flamengo entre 2013 e 2018 e é considerado um dos maiores gestores da história do clube. Durante seu mandato, o dirigente implementou uma rigorosa reestruturação administrativa e financeira que tirou o Rubro-Negro de uma grave crise, reduzindo a dívida de R$ 750 milhões em 2012 para R$ 360 milhões em 2017.

Sua gestão foi reconhecida nacional e internacionalmente por promover transparência e responsabilidade fiscal, recebendo prêmios de excelência em administração esportiva. O modelo implantado por Bandeira de Mello pavimentou o caminho para as conquistas do Flamengo nos anos seguintes, incluindo os bicampeonatos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Debate aberto ao público

A sessão solene contará também com a presença de *Rodrigo Ronchi, secretário de Esportes de Vitória, e Nunes, secretário de Esportes do Estado, além de outros convidados ligados ao setor esportivo. O evento será aberto ao público, oferecendo um espaço para atletas, dirigentes e entusiastas do esporte participarem do debate e contribuírem com sugestões.

