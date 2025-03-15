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AG Esportes Verão

Sentindo na pele: explorando Vitória e Vila Velha em uma canoa havaiana

O repórter Caio Vasconcelos viveu a experiência em um dos esportes que etá se tornando um dos queridinhos dos capixabas

Publicado em 15 de Março de 2025 às 09:01

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

15 mar 2025 às 09:01
A equipe de Esportes de A Gazeta segue com a segunda temporada do AG Esportes Verão, uma série de reportagens e vídeos explorando modalidades que fazem sucesso nas praias do Espírito Santo. Desta vez, o repórter Caio Vasconcelos foi até à praia da Curva da Jurema, em Vitória, e na praia da Sereia, em Vila Velha, para conhecer de perto a canoa havaiana, esporte que combina aventura, resistência física e conexão com a natureza.

Desbravando o mar ao nascer do sol

Logo nas primeiras horas da manhã, um grupo animado já estava reunido na areia para mais um dia de remadas. A bordo da canoa, Caio sentiu na pele a experiência de deslizar pelas águas calmas da baía de Vitória, passando por ilhas paradisíacas e admirando um dos cenários mais belos da Capital Capixaba.
O anfitrião da aventura foi Agnaldo Jonas, fundador da escola Moana HoeVaa, que compartilhou sua paixão pelo esporte. “Comecei a remar em 2019, a convite de amigos, e desde então não parei mais. O Va’a é um esporte apaixonante, que une diferentes idades e perfis. Somos uma comunidade muito acolhedora”, contou.
Canoa havaiana em Vila Velha
Sentindo na Pele, canoa havaiana em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Caio também remou com outro grupo super animado, da escola Manava'a, fundada por Edmilson Heirerick, que mostrou como funciona a canoa, na prática, e viram o amanhecer em Vila Velha. 

A história do Va’a: tradição e conexão com o mar

O Va’a, também conhecido como canoa polinésia, tem uma história de mais de 4.000 anos. Originário da Polinésia, o esporte tem raízes profundas na cultura dos navegadores que colonizaram ilhas como Havaí, Nova Zelândia e Ilha de Páscoa.
No passado, essas embarcações eram utilizadas para viagens de longa distância, pesca e até mesmo batalhas. Algumas das primeiras canoas construídas tinham até 30 metros de comprimento e eram movidas tanto a remo quanto a vela. Com o tempo, o Va’a se transformou em uma prática esportiva, ganhando popularidade mundial, especialmente no Taiti e no Havaí.
No Brasil, a canoa havaiana chegou nos anos 2000, inicialmente no Rio de Janeiro e em Santos, e hoje é praticada em diversas regiões litorâneas do país, incluindo o Espírito Santo.
Canoa havaiana em Vila Velha
Sentindo na Pele, canoa havaiana em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O que você precisa saber antes de remar

A prática do Va’a exige técnica e respeito às tradições. Algumas regras são fundamentais para quem está começando:
  • - Nunca pular da canoa sem orientação;
  • - Seguir o ritmo da equipe, olhando sempre a nuca do remador à frente;
  • - Respiração controlada: inspirar pelo nariz e expirar pela boca de forma intensa;
  • - Respeitar o capitão da embarcação, responsável pela direção e segurança do grupo;
  • - Ajudar na montagem e desmontagem da canoa, garantindo sua estabilidade.

As funções dentro da canoa

Cada remador tem uma posição estratégica que influencia no desempenho da equipe:
  • 1. Voga (Remador 1): Define o ritmo das remadas.
  • 2. Contra Voga (Remador 2): Dá o ritmo aos remadores 4 e 6.
  • 3. Motor (Remador 3): Faz a contagem para troca de lado da remada.
  • 4. Motor (Remador 4): Garante a estabilidade do Iako.
  • 5. Contra Leme (Remador 5): Esgota a água da canoa quando necessário.
  • 6. Capitão - Leme (Remador 6): Comanda a canoa e direciona a embarcação.

Muito além do esporte: um estilo de vida

Mais do que uma atividade física, o Va’a é uma filosofia de vida que valoriza o trabalho em equipe, a disciplina e o contato com a natureza. Quem pratica relata um impacto positivo no bem-estar, melhorando a capacidade cardiovascular, o fortalecimento muscular e proporcionando uma sensação única de liberdade no mar.
Se você busca uma nova experiência para conectar-se com o oceano e com uma comunidade apaixonada pelo esporte, a canoa havaiana pode ser a escolha perfeita. Que tal remar pelas águas de Vitória e Vila Velha para descobrir um novo mundo sobre as ondas?

Canoa Havaiana: esporte e aventura nas praias da Grande Vitória

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