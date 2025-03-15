Sentindo na pele: explorando Vitória e Vila Velha em uma canoa havaiana

A equipe de Esportes de A Gazeta segue com a segunda temporada do AG Esportes Verão, uma série de reportagens e vídeos explorando modalidades que fazem sucesso nas praias do Espírito Santo. Desta vez, o repórter Caio Vasconcelos foi até à praia da Curva da Jurema, em Vitória, e na praia da Sereia, em Vila Velha, para conhecer de perto a canoa havaiana, esporte que combina aventura, resistência física e conexão com a natureza.

Desbravando o mar ao nascer do sol

Logo nas primeiras horas da manhã, um grupo animado já estava reunido na areia para mais um dia de remadas. A bordo da canoa, Caio sentiu na pele a experiência de deslizar pelas águas calmas da baía de Vitória, passando por ilhas paradisíacas e admirando um dos cenários mais belos da Capital Capixaba.

O anfitrião da aventura foi Agnaldo Jonas, fundador da escola Moana HoeVaa, que compartilhou sua paixão pelo esporte. “Comecei a remar em 2019, a convite de amigos, e desde então não parei mais. O Va’a é um esporte apaixonante, que une diferentes idades e perfis. Somos uma comunidade muito acolhedora”, contou.

Sentindo na Pele, canoa havaiana em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Caio também remou com outro grupo super animado, da escola Manava'a, fundada por Edmilson Heirerick, que mostrou como funciona a canoa, na prática, e viram o amanhecer em Vila Velha.

A história do Va’a: tradição e conexão com o mar

O Va’a, também conhecido como canoa polinésia, tem uma história de mais de 4.000 anos. Originário da Polinésia, o esporte tem raízes profundas na cultura dos navegadores que colonizaram ilhas como Havaí, Nova Zelândia e Ilha de Páscoa.

No passado, essas embarcações eram utilizadas para viagens de longa distância, pesca e até mesmo batalhas. Algumas das primeiras canoas construídas tinham até 30 metros de comprimento e eram movidas tanto a remo quanto a vela. Com o tempo, o Va’a se transformou em uma prática esportiva, ganhando popularidade mundial, especialmente no Taiti e no Havaí.

No Brasil, a canoa havaiana chegou nos anos 2000, inicialmente no Rio de Janeiro e em Santos, e hoje é praticada em diversas regiões litorâneas do país, incluindo o Espírito Santo.

Sentindo na Pele, canoa havaiana em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O que você precisa saber antes de remar

A prática do Va’a exige técnica e respeito às tradições. Algumas regras são fundamentais para quem está começando:

- Nunca pular da canoa sem orientação;



- Seguir o ritmo da equipe, olhando sempre a nuca do remador à frente;



- Respiração controlada: inspirar pelo nariz e expirar pela boca de forma intensa;



- Respeitar o capitão da embarcação, responsável pela direção e segurança do grupo;



- Ajudar na montagem e desmontagem da canoa, garantindo sua estabilidade.



As funções dentro da canoa

Cada remador tem uma posição estratégica que influencia no desempenho da equipe:

1. Voga (Remador 1): Define o ritmo das remadas.



2. Contra Voga (Remador 2): Dá o ritmo aos remadores 4 e 6.

3. Motor (Remador 3): Faz a contagem para troca de lado da remada.

4. Motor (Remador 4): Garante a estabilidade do Iako.



5. Contra Leme (Remador 5): Esgota a água da canoa quando necessário.



6. Capitão - Leme (Remador 6): Comanda a canoa e direciona a embarcação.



Muito além do esporte: um estilo de vida

Mais do que uma atividade física, o Va’a é uma filosofia de vida que valoriza o trabalho em equipe, a disciplina e o contato com a natureza. Quem pratica relata um impacto positivo no bem-estar, melhorando a capacidade cardiovascular, o fortalecimento muscular e proporcionando uma sensação única de liberdade no mar.

Se você busca uma nova experiência para conectar-se com o oceano e com uma comunidade apaixonada pelo esporte, a canoa havaiana pode ser a escolha perfeita. Que tal remar pelas águas de Vitória e Vila Velha para descobrir um novo mundo sobre as ondas?