Capixaba de Kart Rental 2025 inicia no dia 30 de março Crédito: Heitor Croce

Os fãs de automobilismo podem se preparar para acompanhar a tradicional Capixaba Kart Rental, que se inicia no final de março. Um dos maiores torneios da modalidade do Espírito Santo, o evento vai contar com oito etapas, sendo a primeira delas acontecendo no próximo dia 30, no kartódromo em Jardim Camburi, Vitória.

Ao todo, são quatro categorias em disputa, com 17 pilotos em cada uma delas e divididas de acordo com o nível técnico dos competidores: Rookie 80 (pilotos sem experiência em competições ou com experiência somente na categoria estreantes, com limite de peso de 80kg); Rookie 100 (pilotos sem experiência em competições ou com experiência somente na categoria estreantes, com limite de peso de 100kg); Light ( pilotos com experiência local em outras categorias) e Pro (pilotos com experiência em competições nacionais).

O kart rental foi criado com o intuito de lazer, sendo uma estratégia que os kartódromos criaram para alugar os veículos, pensando em durabilidade, e não em ser o mais rápido, proporcionando a melhor experiência de pilotagem. Geralmente, são carros menos potentes e mais seguros do que os karts próprios preparados, e uma opção tanto para quem já tem experiência nas pistas quanto para quem deseja iniciar no automobilismo

Objetivo da competição e calendário

Your browser does not support the audio element. Torneio Capixaba de kart conta com 68 pilotos e começa em março

O campeonato nasce com uma proposta de oferecer um calendário cheio para os pilotos de kart rental do Espírito Santo e estados vizinhos. Por isso, foi definido um total de oito etapas, sendo todas elas realizadas no Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi, na capital do estado. Ao final das oito etapas, que irão de março até outubro, será o campeão geral de cada categoria aquele que obtiver a melhor pontuação, com soma dos pontos de cada etapa e dois descartes de piores resultados.

“O Capixaba Kart Rental é uma grande oportunidade de valorizar e promover o esporte. Qualquer pessoa que goste de velocidade e adrenalina pode ter a oportunidade de participar. Criamos um evento de alta qualidade e organização, com premiação e uma visão de futuro para, quem sabe, formar pilotos profissional”, explica Renato Pereira, um dos organizadores do evento.