Pancas recebe a primeira etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre

Pancas recebe o Campeonato Capixaba de Voo Livre Crédito: Pedro Borgo Cipriano/Divulgação

A cidade de Pancas vive a expectativa de receber as primeiras etapas do Campeonato Capixaba de Voo Livre e do Campeonato Capixaba de Parapente 2025, no 5º Open Pancas, que serão disputadas entre os dias 3 e 6 de abril. Nesse período, cerca de 100 pilotos do Brasil e do exterior vão voar em torno dos famosos Pontões Capixabas, localizado na Região Noroeste do Espírito Santo, a 190 quilômetros de distância de Vitória.

As inscrições para os esportistas interessados em participar do evento podem ser feitas pelo site da AVLP até o dia 4 de abril, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 300,00. Ao todo são disponibilizadas 100 vagas, sendo 70 para pilotos brasileiros e 30 para estrangeiros.

O evento é aberto ao público e a programação dos quatro dias de evento já está definida. Na abertura, no dia 3 de abril, haverá treino livre e credenciamento dos pilotos, das 17h às 20h30, no Bar do Degas. No dia 4, a partir das 8h30, inicia-se o traslado dos pilotos nos ônibus disponibilizados pela organização do evento, partindo do Bar do Degas com destino ao ponto de decolagem, localizado na Rampa Clementino Izoton, na Pedra da Colina, a 19km de distância. A abertura da janela de voo será às 11h30, com apuração dos resultados às 17h30.

A mesma dinâmica da competição se repetirá nos dias 5 e 6, com a cerimônia de premiação e a festa de encerramento no domingo, a partir das 19h, no Bar do Degas. Neste ano, a organização do 5º Open Pancas vai disponibilizar mais de R$ 24 mil em prêmios juntamente com troféus para os pilotos vencedores nas categorias Open, Serial, Sport, Lite e Feminina.