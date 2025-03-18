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Morre Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro, aos 87 anos

Wlamir Marques, um dos maiores ídolos do basquete brasileiro, morreu nesta terça-feira (18), aos 87 anos.

Publicado em 18 de Março de 2025 às 13:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2025 às 13:32
Wlamir Marques, um dos maiores ídolos do basquete brasileiro, morreu nesta terça-feira (18), aos 87 anos. Ele estava internado na UTI de um hospital particular na capital de São Paulo.
Wlamir Marques entrou para o Hall da Fama do COB em 2021 Crédito: Foto: Rômulo Simões/COB

QUEM FOI WLAMIR MARQUES?

Wlamir Marques é um dos maiores nomes do basquete brasileiro. O ex-ala nasceu em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, no dia 16 de julho de 1937, e tinha o apelido de Disco Voador e Diabo Loiro.
Wlamir foi bicampeão mundial com a seleção brasileira. Ele conquistou as edições de 1959 e 1963 pelo Brasil. O ex-atleta também esteve presente nos vices de 1954 e 1970.
O ídolo brasileiro tem duas medalhas olímpicas. Wlamir esteve presente nos bronzes conquistados pela seleção brasileira de basquete em Roma-1960 e Tóquio-1964.
Wlamir conquistou três medalhas dos Jogos Pan-Americanos. Ele fez parte da seleção que foi prata em São Paulo-1963 e bronze na Cidade do México-1955 e Buenos Aires-1959.
O ex-atleta passou por quatro clubes e virou ídolo no Corinthians. Ele começou a carreira no Tumiaru, de Santos (SP). Depois, jogou pelo XV de Piracicaba e chegou ao Timão. O último time de Wlamir Marques foi o Tênis Clube de Campinas.
O Corinthians homenageou Wlamir Marques. O ídolo ganhou um busto no Parque São Jorge, sede social do clube, e viu o ginásio poliesportivo do Timão ser batizado com o seu nome.

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