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Durante cerimônia

Presidente da Conmebol fala sobre racismo e pede ação conjunta no combate

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, falou sobre os atos racistas no futebol e convocou autoridades da América do Sul

Publicado em 18 de Março de 2025 às 10:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2025 às 10:35
O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, falou sobre os atos racistas no futebol e convocou autoridades da América do Sul para combater a discriminação, antes do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores deste ano.
Alejandro Domínguez fala sobre casos de racismo no futebol e anuncia novo método de combate da Conmebol
Alejandro Domínguez fala sobre casos de racismo no futebol e anuncia novo método de combate da Conmebol Crédito: Reprodução/CONMEBOL Libertadores
Alejandro Domínguez comentou sobre os casos de racismo no esporte e lembrou a situação que sofreu Luighi, atacante do Palmeiras sub-20. O atleta chorou em entrevista após confronto contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e relatou ter sofrido cuspes dos torcedores da equipe paraguaia e falas racistas.
"Eu não posso seguir sem falar do racismo, eu não posso seguir falando aqui sem falar de um problema muito grande que o futebol enfrenta. Gostaria também de abordar uma questão que nos desafia como organização. O racismo é um flagelo que não tem origem no futebol. Tem origem nas sociedades, mas é feito ao futebol. A Conmebol é sensível a essas realidades, como podemos não ser sensíveis à dor do Luighi. Nosso desafio é sermos juntos, como aqueles que não são representantes responsáveis por esses atos. A Conmebol aplica sanções e faz tudo o que está a seu alcance para mudar essa realidade. Mas isso não é suficiente. Precisamos entender que o racismo está enraizado na sociedade e que o futebol como organização está lutando com as ferramentas que estão a seu alcance", afirmou o presidente da Conmebol.
O presidente da entidade ainda falou sobre a convocação às autoridades do continente sul-americano para lutar juntos contra o racismo: "Eu quero anunciar que a Conmebol decidiu convocar as autoridades de governos de todo o continente e as associações membros como objetivo de estabelecer uma atuação conjunta que permita responder de forma simultânea a qualquer expressão de discriminação e violência".

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