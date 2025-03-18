Presidente da Conmebol fala sobre racismo e pede ação conjunta no combate

"Eu não posso seguir sem falar do racismo, eu não posso seguir falando aqui sem falar de um problema muito grande que o futebol enfrenta. Gostaria também de abordar uma questão que nos desafia como organização. O racismo é um flagelo que não tem origem no futebol. Tem origem nas sociedades, mas é feito ao futebol. A Conmebol é sensível a essas realidades, como podemos não ser sensíveis à dor do Luighi. Nosso desafio é sermos juntos, como aqueles que não são representantes responsáveis por esses atos. A Conmebol aplica sanções e faz tudo o que está a seu alcance para mudar essa realidade. Mas isso não é suficiente. Precisamos entender que o racismo está enraizado na sociedade e que o futebol como organização está lutando com as ferramentas que estão a seu alcance", afirmou o presidente da Conmebol.