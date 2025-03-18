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Veja o grupo do Vasco na Copa Sul-Americana 2025

Sorteio aconteceu nesta segunda-feira (17) e o clube carioca tenta o título internacional inédito

Publicado em 17 de Março de 2025 às 21:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2025 às 21:24
Vegetti marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Botafogo
Vegetti marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Botafogo Crédito: Matheus Lima / Vasco
O Vasco conheceu, nesta segunda-feira (17), os adversários que vai enfrentar em seu grupo na Copa Sul-Americana 2025. O  Cruzmaltino está no grupo G e tenta o primeiro título na competição.
O clube carioca conseguiu a vaga para a Sul-Americana após terminar o Brasileirão 2024 na 10ª posição. No grupo, vai enfrentar Lanús-ARG, Academia Puerto Cabello-VEN e Melgar-PER.
A Sul-Americana conta com sete brasileiros neste ano. O Corinthians foi o último do país classificado à competição, após queda na pré-Libertadores por 3 a 2 no agregado para o Barcelona-EQU.
A fase de grupos está prevista para acontecer entre 2 de abril e 28 de maio. A competição acontece até 22 de novembro, para quando está marcada a final do torneio.
Veja os grupos da Sul-Americana 2025.
  • GRUPO A
  • Independiente (ARG)
  • Guaraní (PAR)
  • Nacional Potosí (BOL)
  • Boston River (URU)

  • GRUPO B
  • Defensa y Justicia (ARG)
  • Universidad Católica (CHI)
  • Cerro Largo (URU)
  • Vitória

  • GRUPO C
  • América de Cali (COL)
  • Huracán (ARG)
  • Racing (URU)
  • Racing (URU)

  • GRUPO D
  • Grêmio
  • Godoy Cruz (ARG)
  • Sportivo Luqueño (URU)
  • Atlético Grau (PER)

  • GRUPO E
  • Cruzeiro
  • Palestino (CHI)
  • Unión de Santa Fe (ARG)
  • Mushuc Runa (EQU)

  • GRUPO F
  • Fluminense
  • Unión Española (CHI)
  • Once Caldas (COL)
  • GV San José (BOL

  • GRUPO G
  • Lanús (ARG)
  • Vasco
  • Academia Puerto Cabello (VEN)
  • Melgar (PER)

  • GRUPO H
  • Atlético-MG
  • Caracas (VEN)
  • Cienciano (PER)
  • Deportivo Iquique (CHI)

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