Veja o grupo do Vasco na Copa Sul-Americana 2025

O Vasco conheceu, nesta segunda-feira (17), os adversários que vai enfrentar em seu grupo na Copa Sul-Americana 2025. O Cruzmaltino está no grupo G e tenta o primeiro título na competição.
O clube carioca conseguiu a vaga para a Sul-Americana após terminar o Brasileirão 2024 na 10ª posição. No grupo, vai enfrentar Lanús-ARG, Academia Puerto Cabello-VEN e Melgar-PER.
A Sul-Americana conta com sete brasileiros neste ano. O Corinthians foi o último do país classificado à competição, após queda na pré-Libertadores por 3 a 2 no agregado para o Barcelona-EQU.
A fase de grupos está prevista para acontecer entre 2 de abril e 28 de maio. A competição acontece até 22 de novembro, para quando está marcada a final do torneio.
Veja os grupos da Sul-Americana 2025.
- GRUPO A
- Independiente (ARG)
- Guaraní (PAR)
- Nacional Potosí (BOL)
- Boston River (URU)
- GRUPO B
- Defensa y Justicia (ARG)
- Universidad Católica (CHI)
- Cerro Largo (URU)
- Vitória
- GRUPO C
- América de Cali (COL)
- Huracán (ARG)
- Racing (URU)
- Racing (URU)
- GRUPO D
- Grêmio
- Godoy Cruz (ARG)
- Sportivo Luqueño (URU)
- Atlético Grau (PER)
- GRUPO E
- Cruzeiro
- Palestino (CHI)
- Unión de Santa Fe (ARG)
- Mushuc Runa (EQU)
- GRUPO F
- Fluminense
- Unión Española (CHI)
- Once Caldas (COL)
- GV San José (BOL
- GRUPO G
- Lanús (ARG)
- Vasco
- Academia Puerto Cabello (VEN)
- Melgar (PER)
- GRUPO H
- Atlético-MG
- Caracas (VEN)
- Cienciano (PER)
- Deportivo Iquique (CHI)