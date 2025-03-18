Veja o grupo do Vasco na Copa Sul-Americana 2025

Vegetti marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Botafogo Crédito: Matheus Lima / Vasco

O Vasco conheceu, nesta segunda-feira (17), os adversários que vai enfrentar em seu grupo na Copa Sul-Americana 2025. O Cruzmaltino está no grupo G e tenta o primeiro título na competição.

O clube carioca conseguiu a vaga para a Sul-Americana após terminar o Brasileirão 2024 na 10ª posição. No grupo, vai enfrentar Lanús-ARG, Academia Puerto Cabello-VEN e Melgar-PER.

A Sul-Americana conta com sete brasileiros neste ano. O Corinthians foi o último do país classificado à competição, após queda na pré-Libertadores por 3 a 2 no agregado para o Barcelona-EQU.

A fase de grupos está prevista para acontecer entre 2 de abril e 28 de maio. A competição acontece até 22 de novembro, para quando está marcada a final do torneio.

Veja os grupos da Sul-Americana 2025.