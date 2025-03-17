Goleiro capixaba brilha nos pênaltis e é bicampeão da Libertadores pelo Flamengo

Lucas Furtado brilha e Flamengo é bicampeão da Libertadores Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Flamengo se sagrou bicampeão da Copa Libertadores Sub-20 na noite deste domingo (16). O goleiro capixaba Lucas Furtado foi protagonista, defendendo duas cobranças na disputa por penalidades, que ajudaram o Rubro-Negro a se sair melhor sobre o Palmeiras e conquistar a América pela segunda vez consecutiva. No tempo regulamentar, os times empatara em 1 a 1 e, nos pênaltis, 3 a 2 para o Flamengo.

Após a partida, o goleiro capixaba comemorou o fato de ter sido decisivo e ter ajudado o Flamengo a levantar a taça. "Ainda mais que foi para os pênaltis. E eu gosto muito de pênaltis, eu treino bastante. Hoje eu consegui ser feliz ali com dois defendidos, acertei todos os cantos, toquei em todas as bolas e foram por pouco os outros também. Agora vamos comemorar bastante e tem que alterar o patch aqui para bicampeão", disse Lucas na zona mista.

Nascido em Muqui, na Região Sul do Espírito Santo, criado em Cachoeiro de Itapemirim, e há 10 anos no Flamengo, Lucas acertou quatro vezes o canto. Dessas quatro, por duas vezes ele conseguiu fazer a defesa e, nas outras duas, chegou a encostar na bola. No quinto e último chute alviverde, o capixaba chegou a fazer a defesa, mas a bola acabou pegando um efeito contrário e morreu no fundo das redes.