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Sub-20

Goleiro capixaba brilha nos pênaltis e é bicampeão da Libertadores pelo Flamengo

Lucas Furtado foi decisivo na final da decisão continental da categoria de base, onde o Flamengo venceu o Palmeiras nas penalidades

Publicado em 17 de Março de 2025 às 13:00

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

17 mar 2025 às 13:00
Lucas Furtado brilha e Flamengo é bicampeão da Libertadores
Lucas Furtado brilha e Flamengo é bicampeão da Libertadores Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O Flamengo se sagrou bicampeão da Copa Libertadores Sub-20 na noite deste domingo (16). O goleiro capixaba Lucas Furtado foi protagonista, defendendo duas cobranças na disputa por penalidades, que ajudaram o Rubro-Negro a se sair melhor sobre o Palmeiras e conquistar a América pela segunda vez consecutiva. No tempo regulamentar, os times empatara em 1 a 1 e, nos pênaltis, 3 a 2 para o Flamengo.
Após a partida, o goleiro capixaba comemorou o fato de ter sido decisivo e ter ajudado o Flamengo a levantar a taça. "Ainda mais que foi para os pênaltis. E eu gosto muito de pênaltis, eu treino bastante. Hoje eu consegui ser feliz ali com dois defendidos, acertei todos os cantos, toquei em todas as bolas e foram por pouco os outros também. Agora vamos comemorar bastante e tem que alterar o patch aqui para bicampeão", disse Lucas na zona mista.
Nascido em Muqui, na Região Sul do Espírito Santo, criado em Cachoeiro de Itapemirim, e há 10 anos no Flamengo, Lucas acertou quatro vezes o canto. Dessas quatro, por duas vezes ele conseguiu fazer a defesa e, nas outras duas, chegou a encostar na bola. No quinto e último chute alviverde, o capixaba chegou a fazer a defesa, mas a bola acabou pegando um efeito contrário e morreu no fundo das redes.
Esse é o segundo título seguido do Flamengo da Copa Libertadores Sub-20. Em 2024, levou a melhor sobre o Boca Juniors na grande decisão, edição onde Lucas se firmou como um dos principais jogadores do time mesmo com apenas um ano na categoria. 

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