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1º bicampeão

Flamengo bate Palmeiras nos pênaltis e conquista bicampeonato inédito da Libertadores Sub-20

Com a conquista, a equipe carioca está garantida na Copa Intercontinental e agora espera o vencedor da Liga Jovem da Uefa de 2024-25 para conhecer seu adversário

Publicado em 17 de Março de 2025 às 05:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2025 às 05:52
O Flamengo é o primeiro bicampeão da Copa Libertadores Sub-20. Em um jogo equilibrado com o Palmeiras no Estádio Arsenio Erico, no Paraguai, o clube rubro-negro empatou com o rival alviverde por 1 a 1 no tempo normal e viu o goleiro Lucas Furtado, "paredão" no tempo normal, brilhar nas penalidades máximas para vencer por 3 a 2. Guilherme fez o gol que decretou o título.
Com a conquista, a equipe carioca está garantida na Copa Intercontinental e agora espera o vencedor da Liga Jovem da Uefa de 2024-25 para conhecer seu adversário. A vitória na decisão consolida uma campanha dominante e sem derrotas, com três vitórias, dois empates e somente três gols sofridos em cinco jogos. O adversário, até então, havia triunfado em todas as partidas até a final.
Flamengo é bicampeão da Conmebol Libertadores Sub-20
Flamengo é bicampeão da Conmebol Libertadores Sub-20 Crédito: Conmebol
O jogo começou lá e cá: o ponta rubro-negro Shola teve a primeira chance do jogo aos 20 segundos em um chute cruzado, que Aranha bloqueou sem dar rebote. Pouco depois, foi a vez de Arthur arriscar de fora da área para o Palmeiras, parando em defesa de Lucas Furtado. Aos quatro minutos, Felipe Teresa chutou de longe, para fora, consolidando um início movimentado.
Autor do gol do título mundial de 2024, o atacante precisou sair da decisão logo aos 16 ao sentir incômodo na coxa, dando lugar ao xará Felipe Lima. Desfalcado, o Flamengo viu o Palmeiras pressionar mais, com cruzamentos perigosos e uma pancada de Luighi de fora da área aos 38. Shola era o que mais criava pelo lado rubro-negro, mas Guilherme também era acionado, com direito a bonita jogada individual em que chapelou o marcador aos 40, mas parando na zaga.
As primeiras chances do segundo tempo foram do clube alviverde, em três finalizações interceptadas pela defesa carioca. No entanto, a reação do Flamengo foi letal: aos três minutos, Shola recebeu lançamento na esquerda, ativou o "turbo", driblou Aranha e foi tocado pelo goleiro. A bola sobrou para Felipe Lima, que só teve que dominar e empurrar para o fundo da rede. E ele quase fez o segundo na sequência, acertando a trave ao tentar encobrir o arqueiro em novo ataque.
O Palmeiras buscou o empate aos 11 minutos: Riquelme cruzou na grande área e Belé cabeceou no canto direito de Lucas Furtado. Ele acertou a trave, a bola rebateu no goleiro e entrou no gol. A virada alviverde quase veio aos 13, em voleio de Luighi defendido por Lucas e, na sequência, em uma cabeçada no lado de fora da rede de Heitor. O jogo encerrou com uma última pressão do Flamengo, que finalizou de fora da área com Fabiano e tentou de cabeça com Iago.
Em uma disputa de pênaltis com mais erros do que acertos dos batedores, e atuação de gala de ambos os goleiros, o Flamengo venceu por 3 a 2, com Guilherme fechando as penalidades e marcando o gol do título, e garantiu o bicampeonato da Copa Libertadores Sub-20.

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