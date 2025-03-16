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Mais uma taça

Flamengo empata com o Fluminense e é campeão do Carioca 2025

Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o empate foi suficiente para o Rubro-Negro alcançar seu 39° título no estadual

Publicado em 16 de Março de 2025 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2025 às 18:03
Flamengo é campeão do Carioca 2025
Flamengo é campeão do Carioca 2025 Crédito: André Fabiano/Código 19/Folhapress
O Flamengo é campeão do Carioca 2025. O Rubro-Negro empatou com o Fluminense em 0 a 0 na tarde deste domingo (16), no Maracanã, e garantiu mais um troféu para sua galeria. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o empate foi suficiente para o Fla alcançar seu 39º título no estadual. 
O Campeonato Carioca não tem premiação para o campeão. O dinheiro adquirido pelos clubes na competição é repassado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e vem exclusivamente da arrecadação com direitos de transmissão, patrocínios e outras receitas.
O Rubro-Negro volta agora seu olhar para o sorteio dos grupos da Libertadores, que acontece nesta segunda-feira (17), mas a estreia na competição continental acontece só no início do mês de abril. Antes disso, o Fla volta a campo em sua estreia no Brasileirão, no dia 29 de março, quando recebe o Internacional, no Maracanã, às 21h.

1º Tempo

 Em campo duas equipes com estratégias muito bem definidas. O Flamengo entrou com o objetivo de propor o jogo e abafar o rival, enquanto o Fluminense optou por travar a partida e não deixar o arquirrival à vontade na partida. Muitas faltas e muitos cartões amarelos foram distribuídos na primeira etapa: três para o Tricolor e dois para o Rubro-Negro.
AS principais chances de gol foram do Flamengo. A primeira delas aos 24 minutos, quando Plata aproveitou bobeada de Fábio, roubou a bola, mas chutou para a defesa do goleiro, que se redimiu no lance. Aos 32 minutos foi a vez de Luiz Araújo sair cara a cara com Fábio, após belo toque de Arrascaeta. Ao tentar tirar do goleiro, Luiz Araújo acabou finalizando para fora. 

2º Tempo

Na segunda etapa, com a necessidade de buscar a vitória para pelo menos tentar levar a decisão para a disputa de pênaltis, o Fluminense voltou com uma postura mais solta em campo, mas ainda assim sem pressionar o Flamengo. Em boa chance nos minutos iniciais, Renê cruzou para Cano, que cabeceou mascado para fora. O Flamengo também conseguia construir seu jogo, mas sem muitos perigos à meta do goleiro Fábio. 
A partida seguiu com muita transpiração e pouca inspiração. Na base do abafa e nas bolas paradas, o Fluminense tentava penetrar a defesa do time Rubro-Negro, que por sua vez apostava nos contra-ataques. E foi justamente assim que o time comandado por Filipe Luís levou perigo e chegou ao gol a balançar as redes aos 42 minutos. Plata bateu firme para vencer Fábio, mas o VAR viu falta no início da jogada e invalidou o gol. Na sequência, Keno teve boa chance, mas Rossi fez bela defesa. Michael ainda marcou para o Flamengo, mas novamente o VAR anulou o lance, desta vez por impedimento no início da jogada.  No fim, 0 a 0 e título rubro-negro.

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