Corinthians vence Barcelona-EQU, mas amarga 3ª queda na pré-Libertadores

Timão lutou, mas não conseguiu reverter a desvantagem e acaba eliminado precocemente na competição continental

Memphis Depay lamenta eliminação do Corinthians na Pré-Libertadores. (Agência Enquadrar/Folhapress)

O Corinthians amargou nesta quarta-feira (12) a terceira eliminação de sua história na pré-Libertadores. A vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, em Itaquera, esteve longe da necessidade da equipe do Parque São Jorge, que havia perdido o jogo de ida por 3 a 0, no Equador. Para ao menos provocar a disputa por pênaltis, o time do Parque São Jorge precisava vencer pela mesma diferença.

Ainda que tenha jogado melhor do que se apresentou no primeiro confronto, faltou tranquilidade para converter em gols as várias chances que criou. Conseguiu isso apenas duas vez, com Félix Torres, de cabeça, no final do primeiro tempo, e com Carillo, na parte final da segunda etapa.

Na etapa final, o Corinthians ainda jogou pouco mais de 25 minutos com um a mais depois que o volante brasileiro Leonai recebeu um segundo cartão amarelo e foi expulso, mas nem assim os donos da casa conseguiram aproveitar a vantagem numérica. A cada minuto que passava, a ansiedade dos jogadores impedia que a equipe de finalizar as jogadas apesar de ficar rodando a área adversária.

Apenas cinco equipes conseguiram reverter um placar tão desfavorável na Libertadores. A última foi em 2017, quando o River Plate perdeu por 3 a 0 do Jorge Wilstermann, da Bolívia, em Cochabamba, e fez 8 a 0 em Buenos Aires, pelas quartas de final.

Outras eliminações precoces

Antes de cair diante do Barcelona, o clube do Parque São Jorge teve outras duas eliminações nas fases preliminares da Libertadores.

A primeira e mais traumática foi em 2011, quando a equipe, com Ronaldo e Roberto Carlos e sob o comando de Tite, caiu para o Tolima, da Colômbia, após empate em 0 a 0 no Pacaembu e vitória por 2 a 0 dos donos da casa em Ibagué.

Na volta para São Paulo, os jogadores foram recebidos com protestos dos torcedores. Com o fracasso no projeto de retornar à competição e a pressão da torcida, Ronaldo e Roberto Carlos deixaram o clube -o atacante se aposentou, enquanto o lateral-esquerdo foi para o Anzhi, da Rússia.

Foi a primeira vez que um time brasileiro caiu na pré-Libertadores, que teve início em 2005. Em 2017, com o aumento do número de participantes, foi instituído o modelo com três fases, com os brasileiros entrando na segunda.

O Corinthians conseguiria a classificação em 2015, quando bateu o Once Caldas, também da Colômbia. Em 2020, voltaria a ser eliminado na segunda fase da preliminar, dessa vez pelo Guaraní, do Paraguai, em jogo marcado por expulsão precoce do meia Pedrinho.

Na edição deste ano, o clube do Parque São Jorge encontrou dificuldades logo em sua estreia. Favorito contra o Universidad Central, da Venezuela, o Corinthians ficou apenas no empate em Caracas, por 1 a 1, e conseguiu uma vitória suada por 3 a 2 em São Paulo.

A dificuldade diante do modesto time venezuelano acendeu o sinal de alerta para a sequência da equipe na competição e acabou se confirmando diante do Barcelona do Equador.

Agora, restará ao Corinthians disputar a Copa Sul-Americana no restante da temporada.

