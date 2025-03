Futebol e Política

Ronaldo desiste de candidatura à presidência da CBF após respostas de federações

Ele alegou falta de diálogo com as federações e afirma que 23 das 27 filiadas fecharam as portas a ele por "satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição" de Ednaldo Rodrigues

Ronaldo tinha projeto para a CBF, mas desistiu. (Divulgação / Fifa)

Ronaldo desistiu de sua candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O ex-jogador anunciou a sua decisão por meio de uma nota divulgada em suas redes sociais. Ele alegou falta de diálogo com as federações e afirma que 23 das 27 filiadas fecharam as portas a ele por "satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição" de Ednaldo Rodrigues.

"Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião", escreveu Ronaldo.

Ronaldo precisava do apoio de pelo menos quatro das 27 federações, e de quatro clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Sem isso, ele sequer entraria na disputa. Pelas regras eleitorais da CBF, na eleição presidencial, o voto das federações tem peso três. Dos clubes da Série A é dois e dos clubes da Série B, um. Assim, é possível vencer o pleito somente com os votos das filiadas.

"Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo", reclamou o Fenômeno.

Os rumores de que Ronaldo poderia ser candidato se iniciaram na metade de 2024, quando ele negociou a venda de 90% das ações da SAF do Cruzeiro. A intenção se tornou cristalina em 16 de dezembro, quando ele foi tema de uma reportagem no "Jornal Nacional", da Globo, que anunciou o ex-jogador como aspirante à presidência da CBF.

Ronaldo tinha a intenção de apresentar às federações "um projeto de investimento privado nunca antes visto para o crescimento sustentável do esporte em cada estado do país" e "reconstruir a credibilidade da entidade máxima do futebol brasileiro, com a nossa velha paixão nos novos tempos", porque, segundo o Fenômeno, o respeito do futebol brasileiro precisa ser resgatado

