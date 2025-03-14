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Flamengo renova com Erick Pulgar até 2027

O Flamengo acertou a renovação de contrato com o volante chileno Erick Pulgar até dezembro de 2027.

Publicado em 14 de Março de 2025 às 16:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2025 às 16:42
O Flamengo acertou a renovação de contrato com o volante chileno Erick Pulgar até dezembro de 2027.
Pulgar renova com o Flamengo
Pulgar renova com o Flamengo Crédito: Adriano Fontes/Flamengo
O vínculo atual do jogador é até dezembro de 2025. A negociação chegou a ter momentos de incertezas.
Pulgar cogitou deixar o Flamengo ao fim deste ano. Porém, a mudança de diretoria e a forma como o técnico Filipe Luís tem comandado o time mudaram o curso das conversas.
O acertou aconteceu na manhã desta sexta-feira (14). Houve uma reunião de dirigentes do Flamengo com o empresário do atleta no Ninho do Urubu.
Pulgar falou brevemente com a imprensa ao lado do diretor de futebol, José Boto. Tímido, o volante chileno demonstrou felicidade com a continuidade no clube.
"Estou muito feliz com esta renovação. Era o que eu e minha família queríamos", disse o jogador.

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