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'Claro que vamos nos defender", diz Léo Pereira sobre tumultos de rivais com Flamengo

Brigas e tumultos acontecerem em sequência com o trio. Contra o Alvinegro, chegou às vias de fato. Já diante do Tricolor e do Cruzmaltino, empurrões e bate-bocas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2025 às 16:36

Publicado em 14 de Março de 2025 às 16:36

O zagueiro Léo Pereira concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (14) no Ninho do Urubu. Uma das pautas levantadas pela imprensa foi sobre as recorrentes confusões que o Flamengo tem enfrentado com os rivais Botafogo, Fluminense e Vasco.
Leo Pereira marcou de cabeça no fim da partida e garantiu a vitória do Flamengo sobre o Botafogo
Leo Pereira marcou de cabeça no fim da partida e garantiu a vitória do Flamengo sobre o Botafogo Crédito: Gilvan de Souza/CRF
Brigas e tumultos acontecerem em sequência com o trio. Contra o Alvinegro, chegou às vias de fato. Já diante do Tricolor e do Cruzmaltino, empurrões e bate-bocas.
Na visão de Léo Pereira, o Flamengo entra preocupado em jogar futebol. O defensor afirma que as atitudes dos jogadores rubro-negros nestas situações têm sido reativas.
"E realmente é triste, porque normalmente as pautas têm sido colocadas em cima desses acontecimentos que, como eu falei, a gente não controla. Acho que o Flamengo está muito mais preocupado em jogar futebol, ser feliz e trazer alegria para o nosso torcedor do que qualquer outra coisa. Então, acho que da nossa parte estamos fazendo quase tudo certo e é uma coisa que não tem como controlar o adversário também. Se eles partirem para a briga e agressão, como já fizeram, claro que a gente vai se defender, porque aqui desse lado também tem homens, pais de família que trabalham. Mas a princípio, o principal é jogar futebol e ser feliz", disse.

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