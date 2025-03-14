'Claro que vamos nos defender", diz Léo Pereira sobre tumultos de rivais com Flamengo

"E realmente é triste, porque normalmente as pautas têm sido colocadas em cima desses acontecimentos que, como eu falei, a gente não controla. Acho que o Flamengo está muito mais preocupado em jogar futebol, ser feliz e trazer alegria para o nosso torcedor do que qualquer outra coisa. Então, acho que da nossa parte estamos fazendo quase tudo certo e é uma coisa que não tem como controlar o adversário também. Se eles partirem para a briga e agressão, como já fizeram, claro que a gente vai se defender, porque aqui desse lado também tem homens, pais de família que trabalham. Mas a princípio, o principal é jogar futebol e ser feliz", disse.