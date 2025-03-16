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Cariocão 2025

Flamenguistas comemoram título do Carioca em bares na Grande Vitória

Partida teve momentos de emoção em sua reta final, mas no fim prevaleceu a força do time rubro-negro
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

16 mar 2025 às 19:33

Publicado em 16 de Março de 2025 às 19:33

O Flamengo conquistou o bicampeonato carioca na tarde deste domingo (16) depois de empatar em 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, mas ter vencido com o placar feito no jogo de ida por 2 a 1. A equipe de A Gazeta foi em três bares na Grande Vitória para acompanhar rubro-negros e tricolores torcendo pelos seus respectivos times na grande decisão, e a festa flamenguista depois do apito final.
Mesmo sem gols, o jogo foi tenso do início ao fim, com torcedores do Fluminense aguardando um gol que empataria a peleja no agregado, enquanto os rubro-negros esperavam abrir o placar, aumentar ainda mais a vantagem e tirar a ansiedade do grito de campeão. O ápice foram nas duas vezes que o Fla balançou as redes, porém, foram anulados depois de passarem por revisão do VAR.
Nos últimos cinco anos, foram quatro finais cariocas disputadas em um Fla-Flu, além de um semi, em 2024. Destes, foram dois títulos tricolores e três flamenguistas, sendo o Mengo bicampeão consecutivo. "Fluminense é freguês e a gente é campeão de novo em cima deles, e é muito bom ser campeão em cima deles, porque é uma torcida muito chorona. Já estamos acostumados a ganhar, e é muito bom ser Flamengo", disse Ronaldo Júnior, torcedor rubro-negro.
O Rubro-Negro volta agora seu olhar para o sorteio dos grupos da Libertadores, que acontece nesta segunda-feira (17), mas a estreia na competição continental acontece só no início do mês de abril. Antes disso, o Fla volta a campo em sua estreia no Brasileirão, no dia 29 de março, quando recebe o Internacional, no Maracanã, às 21h.

Flamenguistas fazem a festa do título em bares na Praia do Canto, em Vitória

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