Flamenguistas comemoram título do Carioca em bares na Grande Vitória

Mesmo sem gols, o jogo foi tenso do início ao fim, com torcedores do Fluminense aguardando um gol que empataria a peleja no agregado, enquanto os rubro-negros esperavam abrir o placar, aumentar ainda mais a vantagem e tirar a ansiedade do grito de campeão. O ápice foram nas duas vezes que o Fla balançou as redes, porém, foram anulados depois de passarem por revisão do VAR.

Nos últimos cinco anos, foram quatro finais cariocas disputadas em um Fla-Flu, além de um semi, em 2024. Destes, foram dois títulos tricolores e três flamenguistas, sendo o Mengo bicampeão consecutivo. "Fluminense é freguês e a gente é campeão de novo em cima deles, e é muito bom ser campeão em cima deles, porque é uma torcida muito chorona. Já estamos acostumados a ganhar, e é muito bom ser Flamengo", disse Ronaldo Júnior, torcedor rubro-negro.

O Rubro-Negro volta agora seu olhar para o sorteio dos grupos da Libertadores, que acontece nesta segunda-feira (17), mas a estreia na competição continental acontece só no início do mês de abril. Antes disso, o Fla volta a campo em sua estreia no Brasileirão, no dia 29 de março, quando recebe o Internacional, no Maracanã, às 21h.