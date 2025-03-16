Confira como chegam Flamengo e Fluminense para a grande final do Carioca

Flamengo e Fluminense fazem a grande final do Campeonato Carioca neste domingo (16) Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Mais de 56 mil ingressos já vendidos, casa cheia e jogo que vale taça e muita emoção. Esse será o clima de Flamengo e Fluminense, segundo jogo da final do Campeonato Carioca, que acontece na tarde deste domingo (16), às 16h, e contará com transmissão da TV Gazeta.

Por conta da vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Flamengo entra em campo precisando apenas de um empate para conquistar mais um título estadual. Já o Fluminense precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para soltar o grito de campeão após os 90 minutos. Caso o Tricolor supere o rival pela diferença mínima, o título será disputado nos pênaltis.

Flamengo

O Rubro-Negro chega para o jogo derradeiro do Carioca com uma campanha irretocável. Em 14 jogos foram 10 vitórias, dois empates e duas derrotas, sendo as derrotas com o time reserva. Com os titulares, o Flamengo triturou os rivais. São 31 gols marcados e 7 sofridos.

Além dos números, o desempenho enche o time de confiança. Recheado de jogadores no nível da Seleção Brasileira e sob o novo, mas competente técnico Filipe Luís, a equipe não só etá vencendo, como também convencendo. Exibindo um futebol moderno, ofensivo e eficiente.

Fluminense

O Tricolor, que chegou à decisão sem nenhum favoritismo, passou pela primeira fase aos trancos e barrancos. Apenas na última rodada, ao vencer o Bangu, o Fluminense conseguiu se assegurar nas semifinais do Estadual. Mas foi nessa fase que o time brilhou: 4 a 0 sobre o Volta Redonda no jogo de ida e fatura liquidada.

No primeiro jogo da final, o time de Mano Menezes sofreu um gol logo no início da partida e viu sua estratégia desmoronar. Mas quando o Flamengo parecia já encaminhar o título, Keno marcou um gol no final da partida e deixou o Tricolor vivo para a finalíssima. É dia do time das Laranjeiras lutar com todas as suas forças para surpreender o Flamengo.

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