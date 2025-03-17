Capixaba marca golaço e leva time para playoff do acesso na Arábia Saudita

Teco marca golaço de falta e leva time para playoff do acesso na Arábia Saudita Crédito: Divulgação/Al Jeel

O Al Jeel, time do atacante capixaba Teco, venceu o Al Najoom por 3 a 2 e assegurou sua vaga no playoff do acesso da Second Division League da Arábia Saudita. Teco marcou o primeiro gol de sua equipe em uma bela cobrança de falta, o que abriu caminho para a vitória importante. Teco celebrou o resultado e o gol marcado, destacando o trabalho nos treinamentos do clube.

“Foi uma vitória muito emocionante, que nos garantiu a possibilidade de disputar o playoff do acesso para a FDL. Foi um jogo muito difícil, a outra equipe buscou o empate até o final, mas, graças a Deus, conseguimos segurar a vantagem e sair com os três pontos. Estou feliz também pelo gol que marquei de falta, tenho treinado muito para quando surgir uma oportunidade e, graças a Deus, fui feliz e consegui fazer um bonito gol”, disse ele.

Com a vitória, o Al Jeel terminou a primeira fase em segundo lugar no grupo A da Second Division League, com 62 pontos, superando o Al Shoulla no saldo de gols. Agora, o time enfrentará o segundo colocado do grupo B e o vencedor em dois jogos, garantirá a vaga na FDL, a segunda divisão do futebol saudita.