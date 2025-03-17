Capixaba marca golaço e leva time para playoff do acesso na Arábia Saudita

O Al Jeel, time do atacante capixaba Teco, venceu o Al Najoom por 3 a 2 e assegurou sua vaga no playoff do acesso da Second Division League da Arábia Saudita. Teco marcou o primeiro gol de sua equipe em uma bela cobrança de falta, o que abriu caminho para a vitória importante. Teco celebrou o resultado e o gol marcado, destacando o trabalho nos treinamentos do clube.
“Foi uma vitória muito emocionante, que nos garantiu a possibilidade de disputar o playoff do acesso para a FDL. Foi um jogo muito difícil, a outra equipe buscou o empate até o final, mas, graças a Deus, conseguimos segurar a vantagem e sair com os três pontos. Estou feliz também pelo gol que marquei de falta, tenho treinado muito para quando surgir uma oportunidade e, graças a Deus, fui feliz e consegui fazer um bonito gol”, disse ele.
Com a vitória, o Al Jeel terminou a primeira fase em segundo lugar no grupo A da Second Division League, com 62 pontos, superando o Al Shoulla no saldo de gols. Agora, o time enfrentará o segundo colocado do grupo B e o vencedor em dois jogos, garantirá a vaga na FDL, a segunda divisão do futebol saudita.
Teco, que marcou 4 gols e deu 13 assistências na temporada, e que já conquistou o acesso na temporada passada pelo Al-Zulfi, projetou a busca por um novo acesso. “Na temporada passada, cheguei a esse mesmo playoff pelo Al Zulfi e, graças a Deus, pude contribuir marcando gols e dando assistências na partida decisiva. Então, sei bem como são esses jogos: partidas duras e disputadas, porque está em jogo o acesso. Seja contra o Al-Saqer ou o Al Anwar, com certeza serão jogos difíceis e bem disputados”, concluiu.