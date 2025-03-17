Corinthians vence Palmeiras, cala o Allianz e pode ser campeão com empate

O Corinthians aprontou, venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (16), em pleno Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, e agora pode ser campeão na volta com um empate jogando em casa.

Yuri Alberto marcou o único gol do jogo. O camisa 9 marcou um belo gol com assistência de Memphis para deixar o Alvinegro em vantagem na decisão.

Yuri Alberto marcou o único gol do jogo Crédito: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Um chute e um gol. A equipe do Corinthians só acertou o gol de Weverton uma vez no jogo e conseguiu conquistar a vitória. No total foram três finalizações em 90 minutos, mas só a de Yuri Alberto teve a direção certa.

A torcida do Palmeiras apoiou, mas sentiu o gol corintiano. Na primeira parte, as arquibancadas empurraram o time na busca pelo resultado, mas o gol cedo do rival na segunda parte combinado com a falta de ímpeto do alviverde fez com que apenas o setor das organizadas apoiasse o time até o fim.

O jogo decisivo do Paulistão acontece só no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Palmeiras pressionou, mas Corinthians esfriou o jogo no 1º tempo

O Palmeiras aproveitou o apoio de seu torcedor e tentou pressionar o Corinthians nos minutos inicias, e funcionou. Com apenas 15 minutos, foram duas boas chances de gol: com Facundo Torres e Raphael Veiga, que parou em Matheuzinho praticamente em cima da linha do gol.

Após o sofrimento inicial, o Corinthians conseguiu passar mais tempo com a posse de bola e esfriou o jogo. O problema é que o Alvinegro não conseguiu transformar essa posse de bola em chances criadas - apenas uma finalização (que não foi na direção do gol de Weverton).

Na última parte da primeira etapa, o Palmeiras voltou a assustar mas Hugo Souza garantiu o empate no intervalo. O primeiro tempo não empolgou nenhum dos lados do Dérbi.

Corinthians é fatal e vê Palmeiras se complicar sozinho

Se no primeiro tempo a equipe de Ramón Díaz não conseguiu chutar ao gol, na etapa final marcou na primeira tentativa: Memphis fez bela jogada individual, tocou para Yuri Alberto, e o camisa 9 limpou a marcação para bater no cantinho de Weverton e abrir o placar.

Com a vantagem no placar, o Corinthians deu a bola para o Palmeiras e só aguardou o contra-ataque. O time de Abel Ferreira teve pouca criatividade e errou muito demais no terço final do campo. No segundo tempo, Hugo Souza não fez nenhuma grande defesa.