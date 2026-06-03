Hyundai revela teaser do i20, SUV inédito que será produzido no Brasil

A Hyundai divulgou a primeira imagem oficial do i20, próximo veículo inédito da marca a ser produzido no Brasil. Ainda sem o nome confirmado, o modelo segue a tendência recente das montadoras de posicionar um produto no concorrido segmento de SUVs compactos/de entrada.





O modelo será fabricado no complexo industrial de Piracicaba, no interior de São Paulo, expandindo a linha de montagem local da montadora sul-coreana. A estratégia visa preencher o espaço comercial existente entre o hatch HB20 e o utilitário esportivo Creta.





O teaser revelado pela fabricante foca nos elementos estéticos da seção frontal, evidenciando o conjunto óptico e o formato da grade. O veículo traz uma faixa de iluminação contínua em LED que interliga os faróis por toda a largura da dianteira, tecnologia denominada pela marca de Seamless Lighting.





A identidade visual adota o conceito H-Architecture, linguagem global de estilo da montadora que utiliza o formato da letra “H” como base para o desenho das luzes externas. De acordo com o comunicado da empresa, esse padrão serve como reinterpretação moderna do logotipo tradicional e funcionará como assinatura visual dos novos produtos.





Com o início da fabricação do novo modelo, a planta de Piracicaba passará a abrigar três linhas de produtos distintos. O posicionamento estratégico do modelo busca atrair o consumidor que demanda características de transição entre o segmento de carros compactos e o de SUVs urbanos. Novas informações técnicas e detalhes do cronograma de lançamento serão distribuídos pela fabricante nos canais oficiais nas próximas semanas.





*Com informações da Hyundai.