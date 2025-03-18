Vini Jr. prova gosto de melhor do mundo e destaque na seleção sem Neymar

"Eu vi o Vini Jr! Vocês viram?" "Eu também vi!"

Vini Jr. tem se destacado com a bola nos pés, mas postura agressiva preocupa Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O diálogo foi entre dois dos vários meninos que estavam deitados em uma espécie de mureta e se apertando em busca da melhor visão por um basculante do estádio Bezerrão.

A tentativa era flagrar alguns jogadores da seleção brasileira que deixavam o gramado após o treino desta segunda-feira (17), no estádio do Gama. E a euforia maior era por causa de Vini Jr.

O prêmio da Fifa chancelou uma tendência. Os gritos dos torcedores à saída do treino também. A ausência de Neymar evita até uma concorrência.

Em Brasília, o agora coroado melhor jogador do mundo experimenta de vez, pela seleção brasileira, os holofotes, a idolatria e o destaque.

Na amostragem do entorno do estádio nesta segunda-feira, isso representa uma nova geração de torcedores que o vê brilhar de longe, pelo Real Madrid, mas também almeja que isso se repita com a amarelinha.

Vini mostrou reciprocidade com o carinho. Não só ele Endrick, Estêvão e Rodrygo atenderam aos pedidos de fotos e autógrafos. Mas ninguém gerou frisson maior do que Vini.

O empurra-empurra foi maior quando ele apareceu no portão. Ver o Vini Jr. deixou de ser privilégio dos curiosos meninos que deitaram na mureta.

Camisas do Real Madrid com o nome de Vini nas costas dividiram espaço entre a, ainda, maioria com referências a Neymar. Também pudera, pelo tempo de protagonismo do camisa 10 que só não está em Brasília porque foi cortado de última hora.

Mas Vini agora tem um prêmio individual para personificar a esperança de um Brasil mais competitivo com Dorival Júnior.

No treino, o técnico entrou no gramado tendo uma conversa com o jogador. Depois, dedicou mais de um minuto só para um papo com Endrick.