Ginásio do DED

Operários fizeram retirada de telhado horas antes de ginásio desabar em Vitória

Uma rajada de vento pode ter feito o arrancamento das telhas que ficaram, segundo a Defesa Civil, que avalia risco de novos desabamentos

Publicado em 17 de maio de 2025 às 20:45

Ginásio Jones dos Santos Neves, em Vitória, antes e depois do desabamento Crédito: Arquivo AG e Leitor AG

Os operários que trabalhavam na obra do Ginásio Jones dos Santos Neves, em Bento Ferreira, Vitória, fizeram a retirada do telhado horas antes do desabamento da estrutura do centro esportivo. Eles deixaram o local pouco tempo antes do acidente, que aconteceu no final da tarde deste sábado (17). As causas do desmoronamento ainda serão apuradas. Não houve feridos. >

“Os trabalhadores estavam no local durante o dia e fizeram a retirada de quase todas as telhas. Uma das hipóteses do acidente é que uma rajada de vento pode ter feito o arrancamento das telhas que ficaram e, consequentemente, o arrancamento dos tirantes que seguravam as treliças que vieram a cair, puxando toda a estrutura”, disse a major Lorena, da Defesa Civil, em entrevista ao Boa Noite ES da TV Gazeta. >

Ela informou que agora o trabalho será de levantamento dos danos que ocorreram no local e no entorno, como os vários veículos atingidos pelas estruturas metálicas. O governo do Espírito Santo, responsável pelo ginásio, juntamente com a empresa que realiza a obra, deve trabalhar durante toda a noite de sábado (17) para poder fazer a liberação das vias e das calçadas. Os técnicos da Defesa Civil ainda vão avaliar se há risco de novos desabamentos.>

Em nota, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informou que o desabamento ocorreu por volta das 17h20. Segundo a pasta, o telhado, antigo e que será trocado, se rompeu, ocasionando o incidente. >

>

“Não houve feridos, apenas danos materiais em alguns carros que se encontravam no entorno. O local foi isolado pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. A Sesport ainda informa que a empresa que realiza a obra irá ressarcir os casos comprovados de danos materiais”, concluiu a nota.>

O local passava por reformas desde março deste ano e estava previsto para ser inaugurado em janeiro de 2026. O investimento do governo do Estado no projeto é de R$ 29 milhões. Com isso, a capacidade do ginásio será quase triplicada, passando de 400 para 1.100 lugares.>

A Guarda Civil Municipal de Vitória isolou a Rua Emilia Franklin Molulo, em Bento Ferreira, para evitar o trânsito de veículos e pessoas no local. >

Em nota, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informou que o desabamento ocorreu por volta das 17h20. O equipamento está passando por reforma e ampliação, com obras iniciadas no mês março. Segundo a pasta, o telhado, antigo e que será trocado, se rompeu, ocasionando o incidente. >

“Não houve feridos, apenas danos materiais em alguns carros que se encontravam no entorno. O local foi isolado pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. A Sesport ainda informa que a empresa que realiza a obra irá ressarcir os casos comprovados de danos materiais”, concluiu a nota.>

Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta