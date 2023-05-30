Ginásio de Ginástica da Sesport passa a integrar Centro de Excelência da Caixa

Geovanna Santos, atleta olímpica, se apresentou em Vitória na tarde desta terça-feira (30) Crédito: João Barbosa

Celeiro de atletas da ginástica rítmica que figuram no cenário nacional e mundial, o Ginásio de Ginástica Rítmica e Artística Eduarda Mello Queiroz Rodrigues Pinho, situado no Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, na Sesport, em Bento Ferreira, na Capital , agora faz parte da rede de Centro de Excelência Loterias Caixa Jovem Promessa de Ginástica.

Em solenidade realizada na tarde desta terça-feira (30), a iniciativa foi oficializada e contou com a presença de dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e da Federação do Espírito Santo de Ginástica (FESG).

O projeto tem como objetivo proporcionar inclusão social, massificação da ginástica, fomento ao esporte, descoberta de novos talentos e capacitação profissional da modalidade.

“É um momento muito especial que estamos vivendo aqui hoje. Tivemos a possibilidade de ver ginastas de várias gerações. A nossa maior felicidade é plantar uma sementinha e fomentar um projeto belíssimo como esse”, disse Luciene Resende, presidente da CBG.

Durante a apresentação da parceria, diversas atletas do Espírito Santo se apresentaram para o público e para as autoridades presentes, como José Carlos Nunes, secretário de esportes e lazer do ES, Mônika Queiroz, presidente da FESG, e Paulo Wanderley, presidente do COB.

O presidente do COB, que é capixaba e frequentava o local durante o período de sua graduação em Educação Física, elogiou o trabalho que o Governo do Estado vem realizando no esporte.

“Estou muito honrado e feliz de estar neste centro que conheço há décadas. Fico feliz em participar desta inauguração, porque sei do trabalho feito no Espírito Santo na ginástica rítmica, que é uma potência nacional. Este é um verdadeiro celeiro da ginástica rítmica do Brasil e espero que continue assim”, disse Paulo Wanderley.

Quem também se apresentou foi a capixaba Geovanna Santos, atleta da ginástica rítmica que disputou as Olimpíadas de Tóquio em 2021, e dona das medalhas de ouro no Mundial do Marrocos e do Pan-Americano do Rio, em 2021.

Focada na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados em 2024, Geovanna valorizou o espaço e a parceria entre Caixa, CBG e FESG, frisando que será de suma importância para seus treinamentos, além de ser um local para o fomento da prática esportiva entre as atletas mais jovens.

Geovanna Santos está focada em garantir a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024 Crédito: João Barbosa

“Ter um ginásio só para a ginástica rítmica é um privilégio para nós atletas da modalidade. Eu comecei no alto rendimento em Vitória, treinando no Audifax [Barcelos], o ginásio ao lado e agora é muito gratificante ter um espaço só para a nossa ginástica”, disse Geovanna.

Antes da inauguração do ginásio Eduarda Mello, as atletas de ginástica precisavam dividir o espaço com outras modalidades, o que tirava o foco e a qualidade de diversos pontos do treinamento. Para Geovanna, que é um dos principais nomes do Brasil na ginástica rítmica, ter um local próprio para os treinamentos é muito importante.

“Fico muito feliz com esse projeto que visa desde a base até o alto rendimento, é bom ver que as novas gerações vão poder contar com essa oportunidade”, finalizou Geovanna.

Mônika Queiroz, presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica Crédito: João Barbosa

“Muito importante que esse projeto tenha o objetivo de estar espalhando para a população em geral a ideia de que as crianças e os jovens precisam, sim, de estar praticando alguma atividade física. Daqui saem novos talentos, pois formamos crianças que podem vir a se tornar atletas olímpicas”, iniciou Mônika Queiroz, presidente da FESG.

Ela aponta ainda que o esporte é uma ferramenta de inclusão e melhoria, já que atua de forma positiva em todas as sociedades.

“O objetivo maior é mostrar que podemos ter um mundo melhor, mais organizado e sensibilizado se tivermos cada vez mais pessoas em um projeto esportivo como esse. Porque é no esporte que aprendemos sobre o respeito às individualidades para podermos trabalhar em conjunto com outras pessoas”.

Mônika frisa que a FESG trabalha em conjunto com a CBG para que projetos ainda maiores se espalhem pelo Espírito Santo.