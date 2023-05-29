Guarapari recebe etapa do Estadual de Canoa Havaiana neste sábado (3)

O próximo sábado (3) será ainda mais agitado na Praia do Morro, em Guarapari. Conhecida por ser uma das praias mais visitadas do ES, a partir de 7h, o local vai receber a segunda etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana (VA’A), regulamentado pela Federação de VA’A do Espírito Santo (FEVAAES).
A prática de VA’A, popularmente conhecida como canoa havaiana, é uma das mais presentes no mar capixaba. Na disputa em Guarapari, pelo menos 500 competidores de diversos estados e categorias vão se reunir na corrida pelos pontos no ranking.
O campeonato seguirá as regras que constam no regulamento da FEVAAES, que segue as diretrizes estabelecidas pela Confederação Brasileira de Va’a (CBVAA) e pela International Va'a Federation (IVF).
"Escolhemos Guarapari para proporcionar uma alternância de cidades nas etapas do Estadual (a primeira foi em Vila Velha e a terceira [final] será em Vitória) Além do fácil acesso e a proximidade de Guarapari e a infraestrutura da Praia do Morro", frisou Jeferson Cabral, presidente da FEVAAES.
A largada acontecerá próxima ao Morro da Pescaria, e os atletas estarão competindo em seis modalidades, separados por categorias de idade e gênero, sendo este último incluindo equipes mistas.
Modalidades disputadas
- V1R / V1 / V2R / V3 / V6 / 0C6
Categorias
- Júnior 16 / Júnior 19 / Open / Master 40+ / Master 50+ / Master 60+ / Master 70+ / Parava'a / Estreante
Todas as categorias competirão entre si e atletas e equipes por gênero sendo: masculino, feminino e equipes mistas.