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Na Praia do Morro

Guarapari recebe etapa do Estadual de Canoa Havaiana neste sábado (3)

Cerca de 500 atletas vão participar do evento, que vai agitar uma das praias mais visitadas do Espírito Santo
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 mai 2023 às 19:14

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 19:14

Guarapari será a sede da segunda etapa do estadual, que já começou pela Praia da Costa, em Vila Velha
Guarapari será a sede da segunda etapa do estadual, que já começou pela Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação / FEVAAES
O próximo sábado (3) será ainda mais agitado na Praia do Morro, em Guarapari. Conhecida por ser uma das praias mais visitadas do ES, a partir de 7h, o local vai receber a segunda etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana (VA’A), regulamentado pela Federação de VA’A do Espírito Santo (FEVAAES).
A prática de VA’A, popularmente conhecida como canoa havaiana, é uma das mais presentes no mar capixaba. Na disputa em Guarapari, pelo menos 500 competidores de diversos estados e categorias vão se reunir na corrida pelos pontos no ranking.
O campeonato seguirá as regras que constam no regulamento da FEVAAES, que segue as diretrizes estabelecidas pela Confederação Brasileira de Va’a (CBVAA) e pela International Va'a Federation (IVF).
"Escolhemos Guarapari para proporcionar uma alternância de cidades nas etapas do Estadual (a primeira foi em Vila Velha e a terceira [final] será em Vitória) Além do fácil acesso e a proximidade de Guarapari e a infraestrutura da Praia do Morro", frisou Jeferson Cabral, presidente da FEVAAES.
A largada acontecerá próxima ao Morro da Pescaria, e os atletas estarão competindo em seis modalidades, separados por categorias de idade e gênero, sendo este último incluindo equipes mistas.

Modalidades disputadas

  • V1R / V1 / V2R / V3 / V6 / 0C6

Categorias

  • Júnior 16 / Júnior 19 / Open / Master 40+ / Master 50+ / Master 60+ / Master 70+ / Parava'a / Estreante

    Todas as categorias competirão entre si e atletas e equipes por gênero sendo: masculino, feminino e equipes mistas.

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