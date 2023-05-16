Palácio das Federações reúne entidades esportivas do ES em Vitória

Dirigentes de federações esportivas do ES no ato da abertura do Palácio das Federações Crédito: João Barbosa

esporte capixaba acaba de ganhar mais um projeto visando o desenvolvimento das federações e competições. Na manhã desta terça-feira (16), em evento realizado na Secretaria de Esportes e Lazer do ES (Sesport) foi oficializada a abertura do Palácio das Federações, empreendimento que reúne 18 entidades, entre federações, associações, ligas e institutos esportivos.

Sediado no Condomínio do Edifício Portugal, na Rua General Osório, no Centro de Vitória , o Palácio das Federações consiste em um espaço onde as 18 entidades estarão reunidas, focadas no fortalecimento das categorias de base do esporte capixaba, visando o alto rendimento e competições de nível nacional e internacional, com a participação das equipes e atletas do Espírito Santo

Secretário estadual de Esportes, José Carlos Nunes, explicou a importância do projeto e também sinalizou como o Palácio será benéfico para que os representantes das entidades esportivas do Estado tenham um ambiente propício para o desenvolvimento de assuntos ligados unicamente ao esporte.

"Poucos estados têm um ambiente que possam agregar várias modalidades em um só local. Tudo isso acontece para que haja um intercâmbio entre uma federação e outra" José Carlos Nunes - Secretário estadual de Esportes

De acordo com o Diário Oficial do Governo do Espírito Santo, o investimento para a reforma do espaço no Centro de Vitória foi de R$ 177.984, 48. A iniciativa faz parte do projeto que visa retomar as atividades culturais, econômicas e esportivas na região central da Capital.

A ideia da criação do Palácio das Federações partiu de Arnaud Cordeiro, presidente da Federação de Futebol de Salão do Espírito Santo (Fesfs). “Esse é um sonho de mais de dez anos. O projeto começou a sair do papel em 2020, mas por conta do início da pandemia de covid-19 tudo foi por água a baixo. Mas graças ao auxílio dos colegas aqui presentes, o Palácio das Federações está pronto”, disse Arnaud.

O dirigente da entidade de futsal do ES não deixou de frisar que todas as federações que carregam a bandeira do Estado são bem-vindas, e que diversos projetos de valorização e expansão do esporte capixaba já estão prestes a acontecer.

“Agora temos um espaço para nos reunirmos, para planejar, para estruturar o que estamos fazendo pelo esporte capixaba, e tudo isso é para formar grandes atletas e ter o Estado do Espírito Santo como protagonista, não apenas como o ‘patinho feio da Região Sudeste’. Somos um Estado que tem potencial para mostrar o melhor e crescer cada vez mais”, complementou Arnaud.

Monika Queiroz, presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica (FESG) sinalizou que o Palácio das Federações é de suma importância para que as atividades esportivas do ES ganhem ainda mais qualidade. “Acredito que as federações estarão ainda mais organizadas e agora têm uma responsabilidade muito grande. Fico muito feliz que a partir de hoje nós tenhamos uma sede para a resolução de tratativas ligadas ao esporte”, disse Monika.