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Confederação confirma mais competições nacionais de basquete no ES em 2023

Coordenador da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) afirmou que o órgão quer trazer competições de maior relevância para o Estado, visando o fomento das categorias de base
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 mai 2023 às 11:37

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 11:37

Serra recebeu o Brasileiro Interclubes de Basquete sub-19 no início de maio
Serra recebeu o Brasileiro Interclubes de Basquete sub-19 no início de maio Crédito: Divulgação / CBB
Após a realização do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete sub-19, disputado na Serra entre os dias 2 e 7 de maio, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), em parceria com a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), afirmou que o Espírito Santo está apto a receber novas competições de nível nacional ao decorrer de 2023.
Alex Oliveira, coordenador da CBB, afirmou que o órgão nacional está satisfeito com a estrutura para as disputas no Estado, e que a CBB trabalha em conjunto com as equipes do Espírito Santo para que mais provas nacionais sejam disputadas aqui.
“Já é o terceiro ano que a CBB, junto com a Fecaba, e o Instituto Viva Vida/Cetaf, realiza as competições de basquete da mais alta relevância no cenário nacional, sempre com intuito do fomento na base para ajudar no desenvolvimento no Estado. A estrutura atende as nossas expectativas, é claro que procuramos melhorar sempre e contamos com ajuda do poder público municipal e estadual”, iniciou Alex.
De acordo com Alex, o trabalho atual é para a realização do Brasileiro de Seleções Estaduais sub-16, que será realizado entres os dias 16 e 22 de maio, na Serra. Já em junho, o Espírito Santo também vai receber o Campeonato Brasileiro Interclubes Nacional sub-17, com realização em Vila Velha, entre os dias 23 e 29.
12 equipes de todo o Brasil disputaram o Brasileiro Interclubes de Basquete sub-19 na Serra
12 equipes de todo o Brasil disputaram o Brasileiro Interclubes de Basquete sub-19 na Serra Crédito: Divulgação / CBB
“A CBB escolheu o Espírito Santo também para sediar duas etapas do treinamento 3x3 categoria sub-18 que vai disputar o Mundial em agosto, com os atletas Arthur Louzada e Letícia Fontana”, adiantou Alex.
O coordenador explica a importância de competições que valorizam as categorias de base, pois é assim que grandes nomes do esporte são lançados ao mundo. “O Espírito Santo revelou vários jogadores após a era do nosso Oscar Schmidt. Luiz Felipe, Anderson Varejão e hoje temos Didi Louzada como uma realidade do basquete internacional, penso que essas competições atraem cada vez mais praticantes da modalidade e ajudam a revelar atletas para servir as seleções de base e adulta. Arthur Louzada, Sofia Moschen, Letícia Fontana, Maria Clara são alguns exemplos. São atletas que já constroem uma carreira visando a seleção brasileira adulta”, disse.
Além de sinalizar as próximas competições que o Espírito Santo vai sediar, Alex frisou que novos projetos para o desenvolvimento do esporte capixaba são estudados para os próximos anos.
“A CBB está apoiando a Fecaba no planejamento e organização dos eventos, e em breve teremos novidades. A ideia é continuar com as competições no Estado, pois, dessa maneira, iremos tornar o Espírito Santo um polo de eventos e desenvolvimento de atletas. A CBB junto à Fecaba e ao Instituto Viva Vida/Cetaf estuda uma maneira de entrar nas escolas, passe importantíssimo para estimular as crianças a praticar a modalidade”, finalizou Alex Oliveira.

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