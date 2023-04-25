Serra vai sediar Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-19

Instituto Viva Vida foi campeão da Classificatória B do Campeonato Brasileiro de Clubes Sub-19 em 2022 Crédito: Banestes/Divulgação

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Masculino Sub-19 desembarca na Serra, na Arena Jacaraípe, entre os dias 2 e 7 de maio. Além do município capixaba, Uberlândia (MG) também recebe esta etapa do torneio. No Espírito Santo, o Instituto Viva Vida/Cetaf é o anfitirão do evento, posto que ficou com o Praia Clube em Minas Gerais. Em 2022, a cidade capixaba sediou a competição que teve o IVV/Cetaf como campeão da Classificatória B

Ao todo, as duas classificatórias terão 23 times em ação. A Classificatória A contará com 12 times e a B terá 11 equipes. Pelo formato de disputa, campeão e vice-campeão avançam para a disputa da fase final, que já conta com oito equipes melhores ranqueadas pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Além do Viva Vida/Cetaf, Álvares Cabral e Saldanha completam a lista de clubes capixabas na disputa.

A Classificatória A terá Álvares Cabral-ES, Avaí/ADIEE-SC, Cetaf/IVV-ES, Remo-PA, Fluminense-RJ, Grêmio Náutico União-RS, LDPG Ponta Grossa-PR, Nosso Clube-PE, Recreio da Juventude-RS, Saldanha-ES, São Paulo-SP e Sport-PE.

Já a Classificatória B conta com Associação Filadélfia-DF, Joinville-SC, Cerrado-DF, Vizinhança-DF, Dragons/Catanduva-SP, Praia Clube-MG, São José Desportivo-SP, Hípica de Campinas-SP, Thalia-PR, Corinthians-SP e União Corinthians-RS.

Classificatória A

As equipes estão divididas em três grupos de quatro equipes, que jogam dentro dos respectivos grupos. Se classificam para as quartas de final o primeiro e segundo colocados de cada grupo + os dois melhores terceiros lugares. As demais equipes formam o quadrangular na disputa de 9º ao 12º lugares. A equipe de melhor campanha na classificação geral sempre irá enfrentar a equipe de campanha inferior, nas quartas de final e semifinal.

Classificatória B

As equipes estão divididas em dois grupos de quatro equipes e um grupo de três equipes. As equipes jogam dentro dos respectivos grupos. Para definir os confrontos das quartas de final, se classificam os 1º colocados de cada grupo, 2º colocados de cada grupo e os dois melhores equipes 3º colocados.

Após a fase de classificação, serão obedecidas as posições das equipes dentro dos seus respectivos grupos, para que haja igualdade com o grupo que tem apenas três equipes (grupo C); os grupos A e B irão descartar os jogos realizados com a equipe quarta colocada do grupo, igualando assim o mesmo número de jogos e campanha do grupo C. Desta forma, serão definidas as duas melhores equipes classificadas em 3º lugar de cada grupo (A, B e C).

Tabela

Classificatória A

Terça, 2 de maio

9h - Saldanha x LDPG



11h - Avaí x São Paulo



13h - Fluminense x Sport



15h - Álvares x Recreio da Juventude



17h - Remo x Grêmio Náutico União



19h45 - Cetaf/IVV x Nosso Clube

Quarta, 3 de maio

9h - LDPG x Avaí



11h - São Paulo x Saldanha



13h - Sport x Recreio da Juventude



15h - Fluminense x Álvares



17h - Nosso Clube x Remo



19h - Grêmio Náutico União x Cetaf/IVV

Quinta, 4 de maio

9h - LDPG x São Paulo



11h - Avaí x Saldanha



13h - Recreio da Juventude x Fluminense



15h - Álvares x Sport



17h - Grêmio Náutico União x Nosso Clube



19h - Cetaf/IVV x Remo



Sexta, 5 de maio

Quartas de final e 9º a 12º



Sábado, 6 de maio

Semifinal e 9º a 12º

