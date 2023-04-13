Instituto Vida Vida/Cetaf sonha com participação na LDB em 2023

O trabalho de captação é constante, assim como é feito nas outras competições. É sim um salto, o custo de uma disputa local é um, e o da LDB é maior, então é uma escada. Se a gente quer ver o Espírito Santo representado no esporte tem que ir aumentando os investimentos. Temos empresas grandes que abraçam o esporte local e a gente conta com isso para tornar o projeto cada vez mais viável e forte.