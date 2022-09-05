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Basquete

Vila Velha/CETAF mira disputa da Liga de Desenvolvimento no ano que vem

Clube de Vila Velha conquistou bons resultados nas categorias Sub-17 e Sub-19 neste ano, o que despertou o interesse em disputar a principal competição de base no cenário nacional e de já sonhar com o retorno ao NBB
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

05 set 2022 às 18:19

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 18:19

Instituto Viva Vida ergue o troféu da competição nacional
Instituto Viva Vida conquistou a classificatória do Campeonato Brasileiro Sub-19 Crédito: Pedro Lorenzon
O basquete do Espírito Santo não vive seu melhor momento. Desde a temporada 2013/14 que o Estado não tem um representante no Novo Basquete Brasil (NBB), principal liga do país. Desde então, as equipes locais tem focado seus esforços nas categorias de base, realizando competições internas, como a Copa ES e o Campeonato Estadual.
No entanto, a chama da esperança pode estar reacendendo. Em 2022, o Espírito Santo foi palco das classificatórias dos Campeonatos Brasileiros Sub-17 e Sub-19, realizados em Vila Velha e Serra, respectivamente. O Instituto Viva Vida/CETAF, um dos representantes capixabas da competição, teve um desempenho acima do esperado nos dois torneios, conquistando um quarto lugar e se sagrando campeão, disputando contra equipes como Flamengo e Botafogo.
Essa sequência de bons resultados despertou um interesse da diretoria do clube em voltar a disputar a Liga de Desenvolvimento (LDB), que é a principal competição de base no basquete nacional, reunindo jogadores sub-22. Segundo o diretor Felipe Azevedo Filho, o clube recebeu o convite, e se planeja para participar do torneio no próximo ano, já que a edição deste ano está em curso. “Estamos desde 2019 nesse projeto e já conquistamos quatro títulos nacionais de base inéditos. Para o próximo ano, a ideia é entrar na LDB e continuar ativo no cenário nacional do basquete”, afirmou Felipe.

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Um problema que dificulta a participação dos clubes capixabas na competição é o alto custo para entrar na Liga. A diretoria do Instituto Viva Vida/CETAF fez um levantamento de despesas, e estima que será necessário um valor de aproximadamente R$ 500 mil, para custear uma temporada inteira. “A ideia do projeto é manter no time parte dessa geração que vem indo bem no sub-17 e sub-19, e trazer mais quatro atletas de fora para completar o elenco”, contou Felipe.
Além disso, o diretor destacou a importância da parceria das empresas que participam do projeto e da Secretaria de Esportes do estado, além do Comitê Brasileiro de Clubes, que tem contribuído para a realização dos campeonatos, arcando com custos como arbitragem e uniformes. “Sem eles, seria impossível realizar esses campeonatos aqui”, disparou.

NBB É O SONHO PARA O FUTURO

Os planos do clube são voltados para o longo prazo. A diretoria também visa a volta do clube para as competições profissionais, como o Campeonato Brasileiro de Clubes CBB, liga de acesso ao NBB. Ainda segundo Felipe, se o projeto da Liga de Desenvolvimento sair do papel, automaticamente inicia o planejamento para disputar o Brasileiro de Clubes.
“O objetivo de disputar a LDB é para introduzirmos os jogadores a um ambiente mais competitivo, retomar a cultura do basquete em Vila Velha”. Vale destacar que o Instituto Viva Vida/CETAF tem direito a disputar a competição por ser um dos fundadores da Liga.

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