Desempenho no Brasileiro Sub-17 vira injeção de ânimo no basquete do ES

Equipe de Vila Velha surpreendeu ao fazer jogo duro contra o tradicional Flamengo Crédito: Breno Coelho

Desde 2014, o Espírito Santo não tem um representante na principal no Novo Basquete Brasil, o NBB. A última participação de um time do Estado, foi justamente com o CETAF, que na época se chamava Espírito Santo Basquete. Na ocasião, a equipe ficou em último lugar na competição e acabou sendo rebaixada para a Liga Ouro. No ano seguinte, o clube não conseguiu reunir recursos suficientes para a disputa da competição e acabou desistindo da participação.

Resultado veio após fazer jogo duro contra o Flamengo, equipe tradicional do basquete nacional. Embora tenha sido expressivo, o resultado não é o mais importante nas competições de base; e sim desenvolver atletas para o futuro. O treinador da equipe, João Victor, acredita que um quarto lugar entre vinte e quatro equipes serve de experiência e de motivação para os atletas continuarem trabalhando e evoluindo.

“Nossa equipe ainda tem outras competições no ano, como campeonato escolar, outro brasileiro que está por vir e a nossa ideia é continuar evoluindo. Claro, nossa intenção sempre é ganhar, juntamente com a evolução deles e penso que isso está sendo feito, são bons testes como esse que provam que estamos no caminho certo.”