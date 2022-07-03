Instituto Viva Vida fica com a 4ª colocação no Brasileiro Sub-17 de Basquete

Jogadores agradecendo o apoio da torcida que compareceu em peso Crédito: Breno Coelho

O Instituto Viva Vida, que tem parceria com o CETAF, terminou o Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-17 na quarta colocação. O clube canela-verde enfrentou o Flamengo, um dos times mais tradicionais do esporte no país, e perdeu por 63 a 62, na noite deste sábado (02), no Ginásio do Tartarugão, em Vila Velha

O público compareceu em bom número no ginásio para prestigiar a disputa e apoiar o time, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Os destaques da partida pelo lado do Instituto foram Miguel Furlan, com 15 pontos e 5 assistências, e Lorenzo, com 20 pontos e 16 rebotes, ficando com um duplo-duplo.

Com um elenco quase todo nascido no Espírito Santo , o time fez boa campanha na primeira fase da competição, conseguindo ficar com o primeiro lugar geral. Depois, enfrentou a tradicional equipe de Uberlândia, o Praia Clube, nas quartas de final e saiu vencedor. Nas sêmis, caiu para o Campineiro., que perdeu a final para Franca por 81 a 80.

O treinador do Instituto Viva Vida, João Victor, avaliou como ótima a campanha da equipe e afirmou que seus jogadores devem sentir orgulho da campanha que fizeram. “Disputamos o terceiro lugar contra um time de camisa como o Flamengo e conseguimos fazer uma grande partida, decidida no detalhe, tivemos a bola para ganhar o jogo, mas não caiu. Isso faz parte do basquete e por isso temos que levantar a cabeça e sentir orgulho do que a gente fez”, declarou o comandante.

Equipe de Vila Velha fez jogo duro, mas não foi o suficiente para evitar a derrota Crédito: Breno Coelho

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