Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Instituto Viva Vida fica com a 4ª colocação no Brasileiro Sub-17 de Basquete
Bela Campanha

Instituto Viva Vida fica com a 4ª colocação no Brasileiro Sub-17 de Basquete

Equipe de Vila Velha disputou, neste sábado (02), o terceiro lugar contra o Flamengo e perdeu por 63 a 62 a partida que aconteceu no Tartarugão
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

02 jul 2022 às 21:45

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 21:45

Jogadores agradecendo o apoio da torcida que compareceu em peso
Jogadores agradecendo o apoio da torcida que compareceu em peso Crédito: Breno Coelho
O Instituto Viva Vida, que tem parceria com o CETAF, terminou o Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-17 na quarta colocação. O clube canela-verde enfrentou o Flamengo, um dos times mais tradicionais do esporte no país, e perdeu por 63 a 62, na noite deste sábado (02), no Ginásio do Tartarugão, em Vila Velha
O público compareceu em bom número no ginásio para prestigiar a disputa e apoiar o time, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Os destaques da partida pelo lado do Instituto foram Miguel Furlan, com 15 pontos e 5 assistências, e Lorenzo, com 20 pontos e 16 rebotes, ficando com um duplo-duplo. 
Com um elenco quase todo nascido no Espírito Santo, o time fez boa campanha na primeira fase da competição, conseguindo ficar com o primeiro lugar geral. Depois, enfrentou a tradicional equipe de Uberlândia, o Praia Clube, nas quartas de final e saiu vencedor. Nas sêmis, caiu para o Campineiro., que perdeu a final para Franca por 81 a 80.

Veja Também

Bolsa Atleta e Compete Esportivo 2022 já disponíveis aos esportistas capixabas

Medalhista na etapa de Vila Velha, Vinicius já pensa no futuro

O treinador do Instituto Viva Vida, João Victor, avaliou como ótima a campanha da equipe e afirmou que seus jogadores devem sentir orgulho da campanha que fizeram. “Disputamos o terceiro lugar contra um time de camisa como o Flamengo e conseguimos fazer uma grande partida, decidida no detalhe, tivemos a bola para ganhar o jogo, mas não caiu. Isso faz parte do basquete e por isso temos que levantar a cabeça e sentir orgulho do que a gente fez”, declarou o comandante. 
Equipe de Vila Velha fez jogo duro, mas não foi o suficiente para evitar a derrota
Equipe de Vila Velha fez jogo duro, mas não foi o suficiente para evitar a derrota Crédito: Breno Coelho

EM AGOSTO TEM MAIS

No mês de agosto, o Campeonato Brasileiro Interclubes volta para Vila Velha, dessa vez com as Classificatórias B da categoria sub-19. O evento é fruto da parceria entre a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), com apoio da Prefeitura de Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados