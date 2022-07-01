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Incentivo

Bolsa Atleta e Compete Esportivo 2022 já disponíveis aos esportistas capixabas

Sesport divulgou os editais dos benefícios para atletas capixabas em competições nacionais e internacionais
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

01 jul 2022 às 19:17

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 19:17

Vista aérea do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, Vitória
Editais foram lançados em evento oficial na Sesport Crédito: Reprodução/Sesport
O governo do Estado liberou nesta quinta-feira (30) os editais do Bolsa Atleta e do Compete Esportivo, programas de incentivo ao esporte capixaba que têm como principal objetivo beneficiar atletas e paratletas de diversas categorias em todo o Espírito Santo.
O Bolsa Atleta beneficia atletas de alto rendimento com um auxílio financeiro mensal que é utilizado para manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do beneficiado. O recurso mensal ofertado deve ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica. Além de auxílio na compra de medicamentos, suplementos alimentares e transporte dos competidores.
Bolsa Atleta e Compete Esportivo 2022 já disponíveis aos esportistas capixabas
De acordo com a legislação atual, podem participar do processo de seleção do programa os atletas nascidos e residentes no Espírito Santo há, no mínimo, dois anos, bem como os atletas não nascidos em terras capixabas, mas que competem pelo Estado, e tenham residência comprovada de, no mínimo, cinco anos por aqui.
O Bolsa Atleta é dividido em quatro categorias e o benefício mensal é repassado da seguinte forma:
  • R$ 500 (categoria estudantil)
  • R$ 1.500 (categoria nacional)
  • R$ 2.000 (categoria internacional)
  • R$4.000 (categoria olímpico)
Em 2022 o Governo do Estado pretende ofertar 170 bolsas e está batendo o recorde tanto de atletas contemplados quanto de investimento para as categorias. Cerca de R$ 2,7 milhões serão movimentados com o programa deste ano.
Governador Renato Casagrande
Governador liberou os editais em solenidade que promoveu os programas de incentivo ao esporte no estado Crédito: SESPORT / Reprodução

COMPETE ESPORTIVO

Já o Compete Esportivo custeia viagens de avião, de ida e volta, para que atletas e paratletas disputem competições nacionais e internacionais. Nesse edital, o investimento irá girar em torno de R$ 2 milhões em incentivo para competidores de alto nível.
A previsão é de que mais de 600 passagens com destinos nacionais e internacionais sejam emitidas por meio do programa.  Cada  competidor poderá ser contemplado com, no máximo, três viagens. Resultados dos últimos quatro anos valerão como critério para pleitear o benefício.
Os editais já estão disponíveis no site da SESPORT para consulta.

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