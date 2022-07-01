Editais foram lançados em evento oficial na Sesport Crédito: Reprodução/Sesport

O governo do Estado liberou nesta quinta-feira (30) os editais do Bolsa Atleta e do Compete Esportivo, programas de incentivo ao esporte capixaba que têm como principal objetivo beneficiar atletas e paratletas de diversas categorias em todo o Espírito Santo.

O Bolsa Atleta beneficia atletas de alto rendimento com um auxílio financeiro mensal que é utilizado para manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do beneficiado. O recurso mensal ofertado deve ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica. Além de auxílio na compra de medicamentos, suplementos alimentares e transporte dos competidores.

Your browser does not support the audio element. Bolsa Atleta e Compete Esportivo 2022 já disponíveis aos esportistas capixabas

De acordo com a legislação atual, podem participar do processo de seleção do programa os atletas nascidos e residentes no Espírito Santo há, no mínimo, dois anos, bem como os atletas não nascidos em terras capixabas, mas que competem pelo Estado, e tenham residência comprovada de, no mínimo, cinco anos por aqui.

O Bolsa Atleta é dividido em quatro categorias e o benefício mensal é repassado da seguinte forma:

R$ 500 (categoria estudantil)

R$ 1.500 (categoria nacional)

R$ 2.000 (categoria internacional)

R$4.000 (categoria olímpico)

Em 2022 o Governo do Estado pretende ofertar 170 bolsas e está batendo o recorde tanto de atletas contemplados quanto de investimento para as categorias. Cerca de R$ 2,7 milhões serão movimentados com o programa deste ano.

Governador liberou os editais em solenidade que promoveu os programas de incentivo ao esporte no estado Crédito: SESPORT / Reprodução

COMPETE ESPORTIVO

Já o Compete Esportivo custeia viagens de avião, de ida e volta, para que atletas e paratletas disputem competições nacionais e internacionais. Nesse edital, o investimento irá girar em torno de R$ 2 milhões em incentivo para competidores de alto nível.

A previsão é de que mais de 600 passagens com destinos nacionais e internacionais sejam emitidas por meio do programa. Cada competidor poderá ser contemplado com, no máximo, três viagens. Resultados dos últimos quatro anos valerão como critério para pleitear o benefício.