Medalhista na etapa de Vila Velha, Vinicius já pensa no futuro

Vinicius (à esquerda) conquistou o bronze jogando em casa Crédito: Matheus Vidal/Inovafoto/CBV

O capixaba Vinicius Freitas conquistou no último domingo (26) a medalha de bronze, com seu parceiro Guto, na 6° Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que aconteceu em Vila Velha. Essa foi a terceira competição que os dois jogaram juntos, sendo este o melhor resultado da dupla.

Jogando em casa, Vinicius destacou que é sempre bom contar com o apoio de amigos e família, e que isso gera uma pressão, mas que conseguiram lidar com isso e ir bem na etapa.

“Jogar em casa é sempre diferente. É muito bom estar com o apoio da família, dos amigos, mas ao mesmo tempo isso traz uma pressão diferente porque você quer fazer bonito, quer ter resultado, quer proporcionar isso para as pessoas que estão assistindo, que são as pessoas mais importantes pra você, porém soubemos lidar com isso de uma forma muito boa, trazendo essa pressão ao nosso favor e jogamos um um belo voleibol.”

Vinicius e Guto tiveram um bom desempenho na Etapa de Vila Velha Crédito: Matheus Vidal/Inovafoto/CBV

A dupla com Guto é recente e foi formada após o atleta carioca romper com o capixaba Alison Mamute . Vinicius afirmou que a parceria foi formada a princípio para a disputa do Circuito Nacional, e que está conversando com alguns nomes para a disputa do Mundial.

“Eu recebi a proposta do Guto em janeiro para jogar as etapas do circuito brasileiro na temporada 2022, que vai de janeiro a dezembro, por isso o circuito mundial a gente não joga junto. Ele teve uma mudança de planos e eu estou me programando para disputar (o Mundial) neste segundo semestre."