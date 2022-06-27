Elize Maia e Thamela de olho nas próximas etapas após 4° lugar no ES

Thamela e Elize ficaram com o quarto lugar após perderem para Taiana e Hegê na disputa do terceiro lugar do Top 8, por 2x0

“Apesar do dia de hoje (domingo) não ter sido bom, a oportunidade de estar aqui disputando, vendo o que temos para melhorar é super importante. Agora temos que fazer os ajustes que tem que ser feitos e focar para as próximas etapas”, afirmou Thamela

Elize destacou que o objetivo das duas é sempre crescer, dar o próximo passo, e acredita que conseguiram esse objetivo, mesmo que não tenham comemorado com a torcida um resultado melhor: “Não conseguimos aplicar nosso melhor jogo, mas o saldo é positivo, e como eu falei antes, o objetivo é sempre melhorar, então vamos pegar as coisas que não funcionaram hoje e vamos trabalhar”, completou.