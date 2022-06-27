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Circuito Nacional de Vôlei de Praia

Elize Maia e Thamela de olho nas próximas etapas após 4° lugar no ES

Capixabas não alcançaram o resultado esperado, mas destacaram a oportunidade de disputar a etapa para tirar lições no futuro

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 17:10

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

27 jun 2022 às 17:10
Dupla de vôlei de praia, Thamela e Elize, disputa etapa do circuito brasileiro na Praia da Costa em Vila Velha
Thamela e Elize ficaram com o quarto lugar após perderem para Taiana e Hegê na disputa do terceiro lugar do Top 8, por 2x0 Crédito: Vitor Jubini
A etapa de Vila Velha do Circuito Nacional não terminou da melhor forma para Elize Maia e Thamela. A dupla do Espírito Santo encerrou sua participação na competição em quarto, após perderem a disputa de bronze contra Taiana e Hegê, pelo placar de 2 sets a 0. Apesar do resultado abaixo do esperado por elas, as companheiras ressaltaram a importância da competição para o crescimento de ambas.
“Apesar do dia de hoje (domingo) não ter sido bom, a oportunidade de estar aqui disputando, vendo o que temos para melhorar é super importante. Agora temos que fazer os ajustes que tem que ser feitos e focar para as próximas etapas”, afirmou Thamela

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Elize destacou que o objetivo das duas é sempre crescer, dar o próximo passo, e acredita que conseguiram esse objetivo, mesmo que não tenham comemorado com a torcida um resultado melhor: “Não conseguimos aplicar nosso melhor jogo, mas o saldo é positivo, e como eu falei antes, o objetivo é sempre melhorar, então vamos pegar as coisas que não funcionaram hoje e vamos trabalhar”, completou.
Ao final da competição, a dupla agradeceu o carinho do público capixaba que veio, prestigiou o evento e torceu por elas durante a competição. Aproveitaram também para dizer que esperam em breve disputar outra etapa do circuito em Vila Velha.

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