Gui Santos causa boa impressão em primeiros testes na NBA

Gui Santos é uma das promessas do basquete brasileiro Crédito: FIBA/Divulgação

São apenas duas partidas extraoficiais, mas o brasileiro Gui Santos, escolha número 55 do último Draft da NBA, já deixa boa com a camisa do Golden State Warriors nas ligas de verão da NBA. No final de semana, o ala brilhou em testes contra Sacramento Kings e Los Angeles Lakers.

No sábado (2), diante dos Kings, no luxuoso Chase Center -o ginásio dos Warriors em São Francisco-, o Gui anotou 23 pontos em apenas 25 minutos, mostrando eficiência e criatividade com a bola em busca da cesta. Além disso, pegou seis rebotes e deu uma assistência. Por outro lado, cometeu seis desperdícios de posse de bola. O brasileiro foi o cestinha dos Warriors na partida. A atuação na partida chamou atenção e rendeu elogios de jornalistas e registro da própria liga em rede social.

O jornalista Anthony Slater, que cobre os Warriors para o site The Athletic, afirmou que o brasileiro mostrou um jogo "fluido e habilidoso" no ataque. Observou ainda que o plano inicial da franquia é de deixar o jogador se desenvolvendo por pelo menos mais um ano fora da NBA -talvez em sua filial da G League, Santa Cruz Warriors. Mas um bom desempenho nas ligas de verão podem talvez mudar a opinião da diretoria.

Na segunda partida, disputada ontem (3), contra um time mais rodado do Los Angeles Lakers, Gui Santos anotou sete pontos em em 27 minutos, com poucas oportunidades de arremesso (sete tentativas. Ele cometeu quatro desperdícios de posse de bola em quadra mais congestionada e somou também dois rebotes e duas assistências.

Os torneios de verão da NBA não entram nos registros históricos da liga e servem como capítulo introdutório aos jogadores selecionados no "Draft", bem como porta de entrada para jogadores -jovens ou veteranos- entrarem no radar da liga. O principal evento desse circuito acontece em Las Vegas, de 7 a 17 de julho, onde Gui Santos deve continuar sua jornada. Antes disso, os Warriors voltam à quadra pelo torneio da Califórnia, contra o Miami Heat.

PRÓXIMOS PASSOS

Passados os primeiros testes, Gui Santos continua no elenco do Warrios para jogos preparatórios. Após os dois amistosos, o Golden State disputa agora a 'Summer League' um torneio de pré-temporada envolvendo todas as franquias da NBA, mas apenas com jovens jogadores e calouros. Os jogos acontecem entre os dias 5 e 17 de julho e o desempenho de Gui Santos nos jogos serão importantes para definição do que o brasileiro terá pela frente.