Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Recuperado de acidente, piloto chinês confirma presença no GP da Áustria de F-1
Apenas um susto

Recuperado de acidente, piloto chinês confirma presença no GP da Áustria de F-1

Acidente no GP de Silverstone causou preocupação com Zhou Guanyu, o carro do chinês capotou logo após a largada da corrida e as imagens fortes chamaram a atenção ao redor do mundo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jul 2022 às 13:00

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 13:00

FCarro de Zhou capota e causa várias batidas no GP da Inglaterra neste domingo (3)
Carro de Zhou capotou e causou várias batidas no GP da Inglaterra neste domingo (3) Crédito: YouTube/Reprodução
O chinês Zhou Guanyu foi um dos nomes mais comentados durante e após o GP da Inglaterra de Fórmula 1, disputado no domingo. Longe da briga pelo pódio e pelas vitórias, o piloto da Alfa Romeo ganhou as manchetes por ter protagonizado grave acidente logo na largada no tradicional Circuito de Silverstone.
Atingido com força pelo britânico George Russell, da Mercedes, o carro do chinês capotou na pista e atravessou a caixa de brita de cabeça para baixo até parar na grade de proteção, que separa a pista da arquibancada. Ele sobreviveu ao acidente sem maiores preocupações.
Nesta segunda-feira (4), garantiu que estará pilotando seu Alfa Romeo no fim de semana que vem, na Áustria. "Oi pessoal, queria agradecer a todos pelas mensagens gentis que recebi. Queria também agradecer aos comissários de prova e à equipe médica de Silverstone, que foram fantásticos. Já estou ansioso para voltar à pista, vejo vocês na Áustria!", declarou.

Veja Também

Já classificado, Brasil atropela Bulgária na Liga das Nações Feminina

Cristiano Ronaldo não comparece no primeiro dia de reapresentação do Manchester United

O chinês só sobreviveu ao grave acidente graças ao halo, sistema de proteção adotado pela F-1 em 2018. O dispositivo é uma estrutura reforçada que se localiza logo acima da cabeça do piloto, elevando os níveis de segurança.
"O halo me salvou. E isso mostra que todo degrau que subimos para melhorar a segurança dos carros traz resultados reais e valiosos", comentou o chinês, que agradeceu à F-1 e à Federação Internacional de Automobilismo (FIA). "Queria agradecer a todos pelo trabalho que vem sendo feito em melhorar a segurança dos nossos carros."
O GP da Áustria será disputado no próximo fim de semana. Os pilotos vão para a pista pela primeira vez às 8h30 de sexta-feira, pelo horário de Brasília, para o primeiro treino livre do fim de semana. A corrida está marcada para as 10h de domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Esportes Fórmula 1 China Corrida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados