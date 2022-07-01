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Vôlei

Já classificado, Brasil atropela Bulgária na Liga das Nações Feminina

Comandadas de Zé Roberto não tomam conhecimento das adversárias e vencem por 3 sets a 0. Com a vitória, seleção brasileira assume a segunda colocação da primeira fase, atrás apenas do Japão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2022 às 17:52

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 17:52

Brasil vem tendo campanha intocável na primeira fase da Liga das Nações
Brasil vem tendo campanha intocável na primeira fase da Liga das Nações Crédito: FIVB/Divulgação
Com a classificação assegurada à fase final da Liga das Nações, a seleção brasileira feminina de vôlei jogou sem pressão e venceu a Bulgária com facilidade nesta segunda-feira, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/20 e 25/18, em Sófia, na Bulgária.
Com nove vitórias, o Brasil está na segunda posição da Liga das Nações, atrás apenas do Japão. Apesar de jogar em casa, a Bulgária ocupa apenas o 13º lugar, com três triunfos. A seleção brasileira fecha sua participação na primeira fase contra a Tailândia, neste sábado, às 10h30. A próxima e última fase da Liga das Nações será entre os dias 13 e 17 de julho, em Ancara, na Turquia.
Em quadra, Júlia Kudiess, de apenas 19 anos, voltou a ser um dos destaques e deu sinais de que deve ganhar ainda mais espaço com Zé Roberto. Ela anotou 11 pontos, incluindo os três set points. Natinha também brilhou e aumentou a disputa pela titularidade com Nyeme.
Com Zé Roberto aproveitando a vaga antecipada para fazer novos testes na seleção, a equipe entrou desligada e viu a Bulgária abrir vantagem. Mas o bom aproveitamento no saque fez com que o Brasil reagisse. A equipe foi se soltar de vez quando bateu a casa dos 20 pontos. Depois foi só administrar para levar o primeiro set.
O segundo set foi mais tranquilo. O Brasil voltou mais focado e conseguiu abrir vantagem logo de cara, com bons saques e bloqueios. Mas a Bulgária reagiu no fim, chegou a encostar no placar, mas não impediu que a seleção de Zé Roberto fizesse 2 a 0.
No último set, Zé Roberto rodou ainda mais o elenco, colocando Roberto, Lorrayna e Julia Bergmann, e a seleção brasileira teve uma vitória tranquila diante de uma adversária completamente batida.

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