Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Cristiano Ronaldo não comparece no primeiro dia de reapresentação do Manchester United
Mercado da Bola

Cristiano Ronaldo não comparece no primeiro dia de reapresentação do Manchester United

Craque português já está sendo sondado para receber propostas de outros clubes da Europa para jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jul 2022 às 10:12

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 10:12

Cristiano Ronaldo, sempre ele, garantiu a vitória do Manchester United
Porto já estaria sondando o atleta para oferecer propostas para a próxima temporada Crédito: Manchester United/Divulgação
Cristiano Ronaldo já avisou ao Manchester United que está disposto a ouvir propostas para deixar o clube. Nesta segunda-feira (04), o craque português não esteve presente no primeiro dia de pré-temporada do United, alegando problemas pessoais, motivos que foram aceitos pela diretoria do clube. Sua ausência alimentou ainda mais os rumores de sua possível saída.
Na temporada de retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, o português, que ainda tem mais um ano de contrato, registrou ótimos números, mas a equipe fracassou em vários momentos da temporada e ficou fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O atacante, que entrou na seleção do Campeonato Inglês na última temporada, quer disputar a principal competição do continente e está disposto a ouvir propostas de outros clubes.

Veja Também

Dorival elogia evolução do Fla após vitória e 'respiro' no Brasileirão

Abel Ferreira reconhece que Palmeiras precisa melhorar nas finalizações

No início de junho, Ronaldo deu sinais de que poderia continuar atuando no clube. "Acredito que o Manchester United estará onde ele pertence. Às vezes, leva tempo, mas eu ainda acredito", disse Cristiano Ronaldo, referindo-se ao fato de o time não ter conquistado títulos na temporada passada.
CLUBE ENCAMINHA ACERTO COM ERIKSEN
Enquanto uns planejam sair, outros devem chegar. O meia dinamarquês Christian Eriksen encaminhou um acerto para reforçar o United na próxima temporada. O jogador de 30 anos deve assinar por três temporadas, segundo a imprensa inglesa. As boas atuações com a camisa do Brentford recolocaram o atleta como uma das opções interessantes no mercado de transferências.
Após sobreviver a uma parada cardíaca enquanto defendia a Dinamarca na Eurocopa, em junho de 2021, o meio-campista viu sua carreira como jogador de futebol ser colocada em risco. O Brentford, da primeira divisão inglesa, foi o clube que abriu as portas para que retomasse a carreira após o incidente assustador do ano passado. No time londrino, teve boas atuações e contribuiu com quatro assistências. Com Eriksen em campo, o Brentford perdeu apenas duas partidas, empatou outras duas e venceu sete.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cristiano ronaldo Esportes Futebol Europa Inglaterra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar
Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados