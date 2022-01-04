Eriksen agradece carinho após drama na Eurocopa: 'Eu morri por cinco minutos'

O meia dinamarquês Christian Eriksen concedeu sua primeira entrevista desde que passou por um drama dentro de campo na Eurocopa, quase sete meses atrás, quando "morreu por cinco minutos", como ele próprio descreve. Nesta terça-feira foi divulgada uma parte da entrevista que será exibida na íntegra no próximo sábado. Nela, o jogador fez questão de mostrar gratidão, especialmente por todo o carinho recebido por torcedores e fãs desde quando estava internado no hospital, em Copenhague, até agora.

Eriksen quer voltar a jogar e sonha em disputar a Copa neste ano pela Dinamarca Crédito: Divulgação

"Foi incrível que tantas pessoas sentiram que era preciso escrever ou mandar flores. Teve um impacto tão grande em tanta gente e eles sentiram que era preciso eu e minha família saberem disso. Isso me deixa muito feliz", afirmou Eriksen, em entrevista ao canal dinamarquês DRTV, que fez questão de divulgar um pequeno trecho com seus agradecimentos a todos que o apoiaram no processo para tentar superar o trauma.

"No hospital, eles falavam a todo momento que eu tinha recebido mais e mais flores. Foi estranho porque eu não esperava que recebesse tantas flores porque eu morri por cinco minutos", confessou. "Foi extraordinário, muito legal que todo mundo... e uma grande ajuda para mim receber todas essas boas vibrações. E as pessoas ainda escrevem pra mim".

O meia, que completará 30 anos em fevereiro, diz que encontrou pessoalmente alguns que o ajudaram naquele fatídico dia 12 de junho, no estádio Parken, em Copenhague. E os agradeceu pela rápida e assistência recebida. Mas ele faz questão sempre de mencionar a solidariedade da torcida. "Eu agradeci a quem encontrei pessoalmente. Agradeci aos médicos, meus colegas de seleção e seus familiares pessoalmente, mas todos os fãs que enviaram milhares de cartas, emails, flores, ou quem me abordou nas ruas na Itália e na Dinamarca, eu agradeci a todos eles pelo apoio".

Eriksen teve um mal súbito aos 42 minutos do primeiro tempo da derrota por 1 a 0 da Dinamarca para a Finlândia, na partida de estreia da Eurocopa. Ele caiu no gramado em Copenhague e foi prontamente atendido. O atendimento em campo durou cerca de 15 minutos e depois ele foi retirado de maca do estádio, já acordado.

O meia passou por cirurgia para implante de cardiodesfibrilador interno e ficou internado por seis dias. Pelas leis italianas, atletas não podem atuar profissionalmente com tal aparelho e, portanto, Eriksen rescindiu o seu contrato com a Internazionale.