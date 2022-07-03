Dorival elogia evolução do Fla após vitória e 'respiro' no Brasileirão

Dorival JR avalia novas possibilidades para o Flamengo melhorar desempenho Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

SÃO PAULO - Depois de ver o Flamengo bater o Santos por 2 a 1 e chegar à terceira vitória consecutiva, o técnico Dorival Júnior não escondeu a satisfação em entrevista coletiva na noite deste sábado (2), na Vila Belmiro, após o jogo válido pela 15º rodada do Campeonato Brasileiro.

Dorival escalou um time misto em função do desgaste dos titulares após a maratona de jogos e viagens e fez questão de valorizar não só os atletas, mas todos os departamentos do Fla. Antes da vitória contra o Santos, o Rubro-Negro ganhou de América-MG, em casa, e Tolima, na Colômbia.

"Foi uma semana importante, pelo nível de dificuldade que tivemos. Tenho que reconhecer e elogiar todo o trabalho envolvido do nosso clube nessa semana. Desde a logística. Foram quase 30 horas entre voos e tráfico terrestre. Após a partida de quarta-feira, a delegação foi dormir 7 horas da manhã. Tudo que foi preparado por todos. Eu só tenho que elogiar e agradecer. Temos que enaltecer isso. Foram três vitórias nessa semana. Não conseguiríamos ter esses resultados se não fosse a participação de todo mundo", disse Dorival.

Apesar da evolução mostrada nas últimas partidas, Dorival ainda vê espaço para melhora. O técnico bate na tecla de buscar a regularidade à frente do Flamengo.

"Sei que ainda estamos longe daquilo que a gente quer, plasticamente ainda estamos um pouco longe do que queremos para a equipe, mas vocês podem ter certeza que esses jogadores estão se entregando demais para conquistar cada ponto. Essa valorização tem de partir de dentro. Em termos efetivos era o que precisávamos para um respiro dentro do campeonato e a busca pela regularidade", finalizou Dorival.