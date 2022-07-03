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Brasileirão

Abel Ferreira reconhece que Palmeiras precisa melhorar nas finalizações

Apesar do elevado número de chances criadas - 35 finalizações e 19 delas para fora -, o treinador reconhece que o time precisa ser mais eficiente nas conclusões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jul 2022 às 09:43

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 09:43

Abel Ferreira em coletiva sobre a grande final do Mundial de Clubes
Abel Ferreira reconhece falhas do time que comanda Crédito: CESAR GRECO/Palmeiras
Se tivesse aproveitado melhor as chances de gol, o Palmeiras poderia ter vencido o Athletico-PR, mesmo tendo levado dois gols no Allianz Parque. A opinião é do técnico Abel Ferreira ao analisar o confronto pelo Campeonato Brasileiro neste sábado.
"Fica a tristeza pela derrota. Nós fizemos um jogo para fazer outro resultado. Não fomos competentes na finalização, mas criamos o suficiente para ganhar esse jogo mesmo sofrendo dois gols", afirmou o treinador palmeirense em entrevista coletiva no Allianz Parque. "Eu lembro de ter tido 35 finalizações apenas diante do CRB e Ceará. Não lembro de ter criado tanto", completou o treinador.
O time alvinegro mantém a liderança no Brasileirão, mas vê a aproximação dos rivais - a diferença é de apenas dois pontos para o próprio Athletico-PR e Atlético-MG. O placar adverso encerra uma invencibilidade de 13 partidas (oito vitórias e cinco empates). No Brasileirão, foi apenas a segunda derrota do líder.
Apesar do elevado número de chances criadas - 35 finalizações e 19 delas para fora -, o treinador reconhece que o time precisa ser mais eficiente nas conclusões. "Tenho de assumir essa responsabilidade. Fomos competentes até a hora de estar em frente do goleiro. Temos que ser mais eficientes. Mais concentrados", disse Abel.
"Estou orgulhoso dos jogadores e dos torcedores. Não há melhor juiz que os nossos torcedores. Eles reconheceram que criamos o suficiente para buscar o resultado. Temos de ser mais efetivos. Não podemos criar tanto e falhar. Tivemos cinco chances em que não é possível falhar", disse Abel.
Na quarta-feira, Palmeiras recebe o Cerro Porteño, às 19h15, para confirmar a vaga que foi encaminhada após vitória de 3 a 0 fora de casa pela Copa Libertadores.

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