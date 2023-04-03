Polenta Off Road movimenta região das montanhas com esportes radicais

Provas de motocross, ciclismo e corrida vão agitar a região de Venda Nova do Imigrante Crédito: Erik Araújo/Divulgação

A região das Montanhas Capixabas será palco para um dos maiores eventos de esportes radicais do Brasil. Entre 26 e 28 de maio, a 7ª edição do Polenta Off Road movimenta Venda Nova do Imigrante com provas de seis modalidades: enduro, enduro de regularidade, bike, trail run, big trail e UTV, sendo as duas últimas voltadas apenas para passeio.

Brejetuba, Castelo, Afonso Cláudio e Com inscrições abertas desde o último sábado (1º), o Polenta Off Road vai reunir diversos atletas, que vão testar suas habilidades em percursos que totalizam, aproximadamente, mil quilômetros, passando por Conceição do Castelo Domingos Martins , além do ponto de partida, que é em Venda Nova do Imigrante, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o ‘Polentão’.

Para Carlos Minet, presidente do Trail Clube da Mata Atlântica (TCMA), órgão organizador do evento, a competição é favorável para o turismo e a economia da região. “A gente resolveu inovar e incluir mais modalidades para o evento crescer e mostrar mais Venda Nova do Imigrante para todo o país. A cidade é referência para esportes radicais e turismo de aventura, e o Polenta Off Road deu ainda mais visibilidade ao município”, explica Carlos.

Além disso, o ponto de largada do evento fica em um local estratégico. “Temos a logística facilitada pela BR-262. O Polentão é um espaço amplo que acolhe bem e o evento movimenta nossa economia. Quem vem fica impressionado com a nossa estrutura”, complementa o presidente do TCMA.

Crescimento

O Polenta Off Road está em sua 7ª edição. A primeira foi realizada em 2015 e surgiu da vontade dos voluntários do TCMA de inovar o já consolidado Enduro da Polenta, em sua 34ª edição este ano e válido como 17ª, 18ª, 19ª e 20ª etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, organizado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). Antes de chegar a Venda Nova, o Campeonato tem etapas no Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia e Mato Grosso.

A competição teve um hiato em 2020 e 2021 por conta da pandemia, mas voltou com tudo no ano passado. Segundo Carlos Minet, o evento retornou com quase 700 atletas de 11 estados brasileiros.

7º Polenta Off Road