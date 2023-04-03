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Aventura

Polenta Off Road movimenta região das montanhas com esportes radicais

Evento vai reunir diversos atletas, que vão testar suas habilidades em percursos de enduro, enduro de regularidade, bike, trail run, big trail e UTV

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 09:53

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

03 abr 2023 às 09:53
Provas de motocross, ciclismo e corrida vão agitar a região de Venda Nova do Imigrante
Provas de motocross, ciclismo e corrida vão agitar a região de Venda Nova do Imigrante Crédito: Erik Araújo/Divulgação
A região das Montanhas Capixabas será palco para um dos maiores eventos de esportes radicais do Brasil. Entre 26 e 28 de maio, a 7ª edição do Polenta Off Road movimenta Venda Nova do Imigrante com provas de seis modalidades: enduro, enduro de regularidade, bike, trail run, big trail e UTV, sendo as duas últimas voltadas apenas para passeio.
Com inscrições abertas desde o último sábado (1º), o Polenta Off Road vai reunir diversos atletas, que vão testar suas habilidades em percursos que totalizam, aproximadamente, mil quilômetros, passando por Conceição do CasteloBrejetubaCastelo, Afonso Cláudio e Domingos Martins, além do ponto de partida, que é em Venda Nova do Imigrante, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o ‘Polentão’.
Para Carlos Minet, presidente do Trail Clube da Mata Atlântica (TCMA), órgão organizador do evento, a competição é favorável para o turismo e a economia da região. “A gente resolveu inovar e incluir mais modalidades para o evento crescer e mostrar mais Venda Nova do Imigrante para todo o país. A cidade é referência para esportes radicais e turismo de aventura, e o Polenta Off Road deu ainda mais visibilidade ao município”, explica Carlos.
Além disso, o ponto de largada do evento fica em um local estratégico. “Temos a logística facilitada pela BR-262. O Polentão é um espaço amplo que acolhe bem e o evento movimenta nossa economia. Quem vem fica impressionado com a nossa estrutura”, complementa o presidente do TCMA.

Crescimento

O Polenta Off Road está em sua 7ª edição. A primeira foi realizada em 2015 e surgiu da vontade dos voluntários do TCMA de inovar o já consolidado Enduro da Polenta, em sua 34ª edição este ano e válido como 17ª, 18ª, 19ª e 20ª etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, organizado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). Antes de chegar a Venda Nova, o Campeonato tem etapas no Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia e Mato Grosso.
A competição teve um hiato em 2020 e 2021 por conta da pandemia, mas voltou com tudo no ano passado. Segundo Carlos Minet, o evento retornou com quase 700 atletas de 11 estados brasileiros.

7º Polenta Off Road

  • Quando: 26, 27 e 28 de maio
  • Largada e concentração: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante
  • Modalidades: enduro, enduro de regularidade, bike, trail run, big trail e UTV
  • Inscrições: www.polentaoffroad.com
  • Mais informações: @polentaoffroad / @feiradaaventura

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